Startseite Siewertini.de startet großen Summer Sale: Bis zu 70?% Rabatt auf Leuchten-Highlights Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-07-02 17:35. Sommersonne trifft Designliebe: Bei Siewertini.de beginnt ab sofort der große Summer Sale mit attraktiven Rabatten auf ausgewählte Akku? und Wohnraumleuchten. Bis zu 70?% Ersparnis warten auf alle, die ihr Zuhause in Szene setzen möchten - aber nur solange der Vorrat reicht. Der Online-Shop Siewertini.de lädt ein zu einer sommerlichen Licht-Offensive der besonderen Art. Mit dem Start des diesjährigen Summer Sales erhalten Kundinnen und Kunden bis zu 70?% Rabatt auf handverlesene Akkuleuchten für drinnen und draußen - darunter Designklassiker und aktuelle Trendstücke, die sowohl funktional als auch ästhetisch überzeugen. Ob für Balkon, Terrasse oder Wohnzimmer: Das Sortiment bietet vielseitige Möglichkeiten, den Sommer in Szene zu setzen - ganz nach dem Motto: Licht macht Laune. Passend zur Grillsaison gibt es natürlich auch Grillzubehör von GEFU im Angebot. Vom raffinierten Burgerformer bis zum präzisen Grillthermometer - hochwertige Tools sorgen dafür, dass beim BBQ alles sitzt. Wer Wert auf Qualität, Design und Funktion legt, findet hier stilvolle Begleiter von GEFU für genussvolle Sommerabende im Freien. Auch für kühle Köpfe ist gesorgt: Moderne Deckenventilatoren bringen frischen Wind ins Zuhause - leise, effizient und optisch ein echtes Statement. Besonders gefragt sind Deckenventilatoren mit integriertem LED-Licht , die Raumklima und Ambiente elegant miteinander verbinden. Die perfekte Gelegenheit, sich jetzt mit einem leistungsstarken Ventilator auszustatten, bevor die nächste Hitzewelle anrollt. Der Summer Sale für Designerleuchten läuft ab sofort auf siewertini.de - solange der Vorrat reicht. Wer's smart angeht, schnappt sich zusätzlich clevere Grill-Gadgets und frische Luft per Deckenventilator - für einen Sommer, der nicht nur heiß, sondern auch richtig gut aussieht. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Clemens Siewert e.Kfm. - siewertini.de

Siewertini.de ist der angesagte Online-Store für stylishes Wohnen und trendige Lieblingsstücke rund ums Zuhause. Mit einem Gespür für moderne Ästhetik bietet Siewertini eine kuratierte Auswahl an coolen Leuchten, eleganten Wohnaccessoires und smarten Alltagshelfern.

