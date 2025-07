Startseite Kenia Safari Reisen – Safariabenteuer und Strandurlaub perfekt kombiniert Pressetext verfasst von pr-partners am Mi, 2025-07-02 16:50. Während der Sommer in Mitteleuropa gewohnt unzuverlässig bleibt, wächst bei vielen Menschen die Lust auf strahlenden Sonnenschein und Tage, an denen das Leben einfach großartig ist. Doch welches Reiseziel wäre dann am besten geeignet? Wie wäre es mit Kenia? Eine Reise dorthin bedeutet, Abenteuer und Natur in einer unvergesslichen Kombination zu erleben. Bei Safaris im Geländewagen kann man in die Wildnis Afrikas eintauchen. Besonders reizvoll ist die Verbindung aus Safari und Badeaufenthalt. Die Kenia-Experten von Kenia-Safari-Reisen.de haben spezielle Angebote entwickelt, die intensive Naturerlebnisse mit Erholung am Meer verbinden. Kenia-Safari-Reisen vereinen einzigartige Tierbegegnungen, eindrucksvolle Landschaften und entspannte Tage am türkisblauen Ozean Ostafrikas. Wer sich für diese besondere Reiseform entscheidet, entdeckt die Vielfalt des Landes – von weiten Savannen bis hin zu traumhaften Küstenabschnitten. Die Südküste Kenias mit ihren weißen Stränden bietet ideale Voraussetzungen, um nach den Erlebnissen in den Nationalparks zur Ruhe zu kommen. Ein Beispiel für diese gelungene Kombination ist die Verbindung aus Badeurlaub im Pinewood Beach Resort und der Out of Africa Safari, denn hier warten nicht nur spannende Tierbeobachtungen, sondern auch Komfort und Erholung. Das Pinewood Beach Resort & Spa – entspannter Auftakt für Kenia Safari Reisen Der Galu Beach an der Südküste gilt als einer der schönsten Strände Kenias – und genau hier liegt das stilvolle 4-Sterne-Hotel Pinewood Beach Resort & Spa. Dieses kleine, persönlich geführte Hotel mit nur 58 Zimmern und Suiten ist der perfekte Ausgangspunkt für erholsame Kenia Safari Reisen. Umgeben von tropischer Vegetation und mit direktem Zugang zum feinsandigen Strand ist es eine Oase für Ruhesuchende und Naturliebhaber, aber auch für Wassersportbegeisterte. Die Anlage bietet mit ihrem großen Garten, einem gepflegten Poolbereich mit Swim-up-Bar und vielfältigen Restaurants ein sehr angenehmes Ambiente. Gäste schätzen den aufmerksamen Service, die liebevoll gestalteten Unterkünfte sowie die Wahlmöglichkeiten bei der Verpflegung – von Halbpension bis All Inclusive. Ob sportlich aktiv beim Kitesurfen und Tennis oder entspannt im Amani Spa: Dieses Hotel ist ein idealer Ort für einen gelungenen Strandurlaub im Rahmen der Kenia Safari Reise. Auch die hohe Gästezufriedenheit spricht für sich – mit 97?Prozent Weiterempfehlung zählt das Pinewood Beach zu den bestbewerteten Hotels der Region. Out of Africa Safari – Kenia Safari Reisen durch fünf Nationalparks Nach dem entspannten Auftakt am Strand beginnt mit der „Out of Africa“-Safari eine siebentägige Tour durch fünf spektakuläre Schutzgebiete. Diese Kenia Safari Reise führt zunächst in den Tsavo-Ost-Nationalpark, berühmt für seine roten Elefanten. In der Ashnil Aruba Lodge genießen die Safarigäste nicht nur einen herrlichen Blick über die Savanne, sondern erleben direkt vor der Tür die ersten Tierbeobachtungen. Weiter geht es in den grüneren Tsavo West, wo das Severin Safari Camp mit Blick auf die Mzima Springs einen perfekten Zwischenstopp bietet. Im Amboseli Nationalpark, mit dem Kilimandscharo als Kulisse, erreicht die Kenia Safari einen weiteren Höhepunkt. Die Ol Tukai Lodge bietet beste Ausblicke auf Elefantenherden und andere Tiere. Danach folgt der landschaftlich reizvolle Lake Naivasha, ein Paradies für Vogelliebhaber. Der Aufenthalt im komfortablen Enashipai Resort setzt einen ruhigen, naturnahen Akzent. Den Abschluss dieser durchdachten Safariroute bildet die legendäre Masai Mara – eines der bekanntesten und tierreichsten Reservate Afrikas. Selbst außerhalb der Zeit der großen Migration überzeugt dieses Gebiet mit seiner Vielfalt an Wildtieren und eindrucksvollen Landschaften. Besonders bekannt ist die Masai Mara für ihre hohe Dichte an Raubkatzen. Zwei Nächte im Zebra Plains Mara Camp ermöglichen intensive Tierbeobachtungen auf den von erfahrenen Guides geführten Pirschfahrten oder direkt von der Terrasse aus. Am Ende der Kenia Safari bringt ein Inlandsflug die Gäste bequem zurück an die Küste, wo weitere entspannte Tage im Strandhotel warten oder die Heimreise beginnt. Kenia Safari Reisen wie diese verbinden intensive Eindrücke mit komfortablen Unterkünften und professioneller Betreuung – eine ideale Möglichkeit, Kenia authentisch und in seiner ganzen Schönheit zu erleben. Weiterführende Informationen zum Thema auf:

Seit mehr als drei Jahrzehnten plant Safari-Tours individuelle Safarireisen nach Kenia mit höchster Sorgfalt und Expertise. Das engagierte Team, das regelmäßig selbst vor Ort ist, garantiert eine präzise Organisation und einen reibungslosen Reiseverlauf. Durch umfassende Erfahrung mit den Lodges in den Nationalparks und den Hotels im ganzen Land wird jede Reise professionell auf die Wünsche der Gäste zugeschnitten.

