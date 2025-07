Startseite Goldpreis steigt steil an Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-07-02 16:45. Es scheint geschafft. Der Goldpreis hat seine Konsolidierungsphase verlassen. Ein schwacher US-Dollar hat dem Preis des Edelmetalls Aufschub verliehen. Der Dollar-Index setzt sich aus einem Währungskorb zusammen und der Dollar hat gegenüber dem Währungskorb deutlich abgewertet. Der Index hat in 2025 bisher fast 13 Prozent seines Wertes verloren. Setzt sich diese Tendenz fort, ist dies positiv für den Goldpreis. Zudem hat der US-Präsident Japan neue Strafzölle angedroht. Inzwischen steigt das Haushaltsdefizit in den USA weiter an und welche Ergebnisse Gespräche über Handelsabkommen bringen werden, ist ungewiss. Der Aufwärtstrend beim Goldpreis lebt weiter. Gründe gibt es viele, China kauft fleißig Gold und viele Staaten wollen sich unabhängiger vom US-Dollar machen und setzen daher auf Gold. So hat sich bei den internationalen Reserven der Goldanteil laut dem World Gold Council seit 2015 verdoppelt. Anleihen haben seit Jahren an Attraktivität eingebüßt. Zu geopolitischen Unsicherheiten auf der Welt kommen noch schwelende Handelsstreitigkeiten hinzu. Konflikte und Kriege nehmen zu. Fiat-Währungen verlieren an Wert, denn die Geldmenge steigt. Auf längere oder mittlere Frist gesehen, sollten Anleger mit Gold nichts falsch machen. Es behält seinen Wert beziehungsweise sorgt es nicht nur für den Erhalt des Ersparten, sondern vermehrt es. In den vergangenen drei Jahren ist der Goldpreis um etwa 83 Prozent gestiegen und überwiegend wird noch von Luft nach oben ausgegangen. Der Gold- und auch der Silberpreis bewegen sich also in einem Bullenmarkt, der von starken fundamentalen Faktoren gestützt wird. Und es wächst auch das allgemeine Anlegerinteresse an dem Edelmetall. Nimmt man noch die erwarteten Zinssenkungen durch die Fed hinzu, sollten Gold und Goldwerte glänzen. Da gefällt beispielsweise Goldshore Resources - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldshore-resourc... - mit seinem fortgeschrittenen Moss Goldprojekt in Ontario. Zu 100 Prozent im Alleineigentum, ist das Projekt mit bester Infrastruktur ausgestattet. Revival Gold - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/revival-gold-inc/ - entwickelt das Goldprojekt Mercur in Utah, welches relativ kurzfristig produktionsbereit ist. Daneben arbeitet das Unternehmen am Genehmigungsverfahren des Goldprojekts Beartrack-Arnett in Idaho. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Goldshore Resources (- http://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldshore-resources-inc/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

