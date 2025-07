Startseite Syn4you bringt autarke Notfall-Software für Unternehmen auf den Markt - Start Ende Juli 2025 Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-07-02 15:47. Pragmatische Antwort auf zunehmende Krisenfälle: Syn4you kündigt innovative Lösung zur betrieblichen Notfallvorsorge an. Cyberangriffe, plötzliche Ausfälle in Schlüsselpositionen, infrastrukturelle Störungen - die Zahl potenzieller Worst-Case-Szenarien für Unternehmen wächst stetig. Syn4you hat sich intensiv mit diesen Entwicklungen auseinandergesetzt und bringt Ende Juli 2025 eine Softwarelösung auf den Markt, die Unternehmen im Ernstfall unabhängig und handlungsfähig macht. Die Lösung basiert nicht auf einer klassischen Cloud-Struktur, sondern wird bewusst auf einem eigenständigen Laptop ausgeliefert, der keine Verbindung zur internen IT des Unternehmens besitzt. Damit bleibt der IT Notfallplan selbst im Fall eines massiven Cyberangriffs vollumfänglich einsatzbereit. Ergänzend sorgt eine ausfallsichere Datensicherung auf einer externen Infrastruktur von Syn4you für zusätzliche Sicherheit. Syn4you begleitet Unternehmen dabei nicht nur technisch, sondern auch strategisch: Gemeinsam mit der Geschäftsführung und den Schlüsselpersonen werden individuelle Wiederanlaufszenarien entwickelt und relevante Unternehmensbereiche analysiert. Das Notfallkonzept ermöglicht dabei eine grafische Darstellung aller wesentlichen Strukturen, um potenzielle Schwachstellen im Krisenfall schnell zu identifizieren. Auch das Thema Kommunikation wird berücksichtigt - inklusive Alarmplänen und vorformulierten Texten für eine sofortige Reaktion nach innen und außen. Abschließend bietet Syn4you praktische Planspiele an, um Entscheidungsträger auf den Ernstfall vorzubereiten. Die Markteinführung der Lösung ist für Ende Juli 2025 geplant. Unternehmen, die sich frühzeitig informieren oder an der Preview-Phase teilnehmen möchten, können ab sofort über die Website syn4you.de Kontakt aufnehmen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: SYN4YOU GmbH

Herr Günter Roas

Jahnstraße 12

83022 Rosenheim

Deutschland fon ..: +49 8031 27153 20

web ..: https://www.syn4you.de/

email : service@syn4you.de Syn4you ist ein spezialisiertes Unternehmen für praxisnahe Notfallkonzepte und strategische Krisenplanung. Mit einem ganzheitlichen Ansatz unterstützt Syn4you Organisationen dabei, ihre Resilienz zu stärken, interne Strukturen zu analysieren und im Worst-Case handlungsfähig zu bleiben. Das Unternehmen verbindet technologische Lösungen mit persönlicher Begleitung und operativer Umsetzbarkeit - für Sicherheit, die funktioniert, wenn es darauf ankommt. Pressekontakt: SYN4YOU GmbH

