Die globale Sportmarke U.S. Polo Assn. startet Markteintritt in Brasilien mit Grupo Pasquini

WEST PALM BEACH, FL UND SAO PAULO, BRASILIEN / ACCESS Newswire / 2. Juli 2025 / U.S. Polo Assn., die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), ist stolz, ihren Eintritt in den brasilianischen Markt in Zusammenarbeit mit Grupo Pasquini, einem führenden Anbieter in der Modebranche des Landes, bekannt zu geben. Diese Expansion stärkt die Präsenz der globalen, vom Sport inspirierten Marke in Lateinamerika und unterstützt den strategischen Wachstumsplan der U.S. Polo Assn., um neue Kunden auf der ganzen Welt zu erreichen.

Während die U.S. Polo Assn. ihre milliardenschwere globale Präsenz weiter ausbaut, stellt Brasilien ein aufregendes neues Kapitel auf der internationalen Reise der Marke dar. Mit seiner pulsierenden Einzelhandelslandschaft und seiner tief verwurzelten Leidenschaft für Lifestyle-Mode ist Brasilien eine natürliche Ergänzung für die authentische Verbindung der U.S. Polo Assn. zum Polosport. Die Debüt-Kollektion in Brasilien wird zeitlose, vielseitige Styles sowohl für Herren als auch für Damen präsentieren, die das Erbe des Sports ehren und gleichzeitig einen modernen, zugänglichen Ansatz für Mode verfolgen.

Die Einführung von U.S. Polo Assn. in Brasilien, einem der größten und einflussreichsten Märkte in Lateinamerika, ist ein wichtiger Meilenstein für unsere globale Marke, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die globale, milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. verwaltet und vermarktet. Mit der starken Führung von Grupo Pasquini und ihrer Expertise in der brasilianischen Modelandschaft sind wir zuversichtlich, eine langfristige, erfolgreiche Präsenz in der Region aufzubauen.

Grupo Pasquini mit Hauptsitz in Santa Catarina, bekannt für seine 30-jährige Tradition in der brasilianischen Modebranche, wird die landesweite Einführung von U.S. Polo Assn. über mehrere Kanäle überwachen. Die nachgewiesene Erfolgsbilanz der Gruppe in den Bereichen Herrenbekleidung und Multimarkenvertrieb wird der Schlüssel zum Aufbau einer starken Einzelhandelspräsenz durch eine Kombination aus Großhandelskunden, eigenen Geschäften, E-Commerce und Marktplatz-Plattformen sein.

U.S. Polo Assn. passt perfekt zu unserem strategischen Wachstumsplan, sagte Raritom Pasquini, Gründer und President der Grupo Pasquini. Die Marke bietet Authentizität, globale Anziehungskraft und eine starke, im Sport verwurzelte Geschichte, die bei den brasilianischen Verbrauchern großen Anklang finden wird.

Wir freuen uns, unser Portfolio um eine Lifestyle-Marke zu erweitern, die unsere Werte Qualität, Zugänglichkeit und Innovation teilt, fügte Pasquini hinzu.

Im Rahmen der Feierlichkeiten findet am 2. Juli 2025 im Rosewood São Paulo eine exklusive Veranstaltung statt, der nur geladene Gäste beiwohnen werden. An diesem Abend werden die Gäste einen ersten Blick auf die Kollektion werfen können und ein ausgesuchtes Programm erleben, das Mode, Kunst und Musik miteinander verbindet. Zu den Höhepunkten gehören ein Gespräch am runden Tisch über Mode- und Wirtschaftstrends in Brasilien und eine Live-Kunstaktivierung der lokalen Künstlerin Polly. Die Veranstaltung umfasst auch Live-Musik, um dem Anlass brasilianisches Flair zu verleihen.

Grupo Pasquini plant die Eröffnung von Geschäften in Großstädten wie São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis und Porto Alegre, unterstützt durch eine robuste Omni-Channel-Einzelhandelsstrategie, die darauf abzielt, den Verbrauchern landesweit ein nahtloses Markenerlebnis zu bieten.

Diese Markteinführung ist ein weiterer wichtiger Schritt für U.S. Polo Assn., da die Marke weiterhin auf ihrer globalen Erfolgsgeschichte aufbaut und den Geist des Polosports Fans und Konsumenten in mehr als 190 Ländern näherbringt.

ÜBER U.S. POLO ASSN.

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Poloclubs und Polospielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde und seinen Sitz im USPA National Polo Center in Wellington (Florida) hat. Dieses Jahr feiert die U.S. Polo Assn. zusammen mit der USPA 135 Jahre sportliche Inspiration. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.100 Einzelhandelsgeschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausenden von weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten und Star Sports in Indien werden jetzt mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

Laut License Global gilt U.S. Polo Assn. durchgängig als einer der global führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, NBA und MLB. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales und digitales Wachstum anerkannt. Aufgrund ihres enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige beachtenswerte Medienquellen rund um den Globus zu nennen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte uspoloassnglobal.com und folgen Sie @uspoloassn.

ÜBER GRUPO PASQUINI

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Modebranche ist Grupo Pasquini einer der führenden Anbieter auf dem brasilianischen Markt, mit einem Portfolio, das etablierte Marken wie Acostamento, ACT und Inblanche umfasst. Die Gruppe mit Hauptsitz in Santa Catarina betreibt eine 16.000 m² große firmeneigene Fabrik und verfügt über eine starke Multichannel-Präsenz - darunter über 4.000 Einzelhandelspartner mit mehreren Marken, eigene Geschäfte, E-Commerce und ein wachsendes Franchise-Netzwerk. 2025 wurde Grupo Pasquini offizieller Partner der U.S. Polo Assn. in Brasilien und stärkte seine Position im zugänglichen Premium-Modesegment weiter. Die Gruppe stützt sich auf drei Hauptpfeiler: Innovation, operative Effizienz und strukturierte Expansion. Weitere Informationen finden Sie unter: www.grupopasquini.com .

