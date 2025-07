Startseite Digital Asset Technologies beruft Alexander Kravets in das Advisory Board Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-07-02 15:16. VANCOUVER, BC, 2. Juli 2025 / IRW-Press / Digital Asset Technologies Inc. (CSE: DATT) (OTCPK: EATBF) (FWB: 988) (DATT oder das Unternehmen), ein Investment-Emittent mit Technologiefokus, freut sich bekannt zu geben, dass Alexander Kravets Mitglied seines Advisory Boards wurde. Herr Kravets bringt umfangreiche Erfahrungen mit, die den Handel an der Wall Street, Fintech-Innovationen und eine führende Rolle auf dem Markt für Kryptowährungen umfassen. Als erfahrener Händler und Technologieunternehmer gründete Alexander 2018 das US-Unternehmen CEX.IO und etablierte es als eine der größten regulierten Kryptowährungsbörsen des Landes zu dieser Zeit. Unter seiner Führung sicherte sich CEX.IO mehr als 30 Money Transmission Licenses (Zulassungen für Zahlungslösungen) und steigerte sein US-Geschäft innerhalb von drei Jahren um mehr als 1.100 %. Während der Leitung von Herrn Kravets wuchs CEX.IO auf 15 Millionen Nutzer in 220 Ländern und Territorien mit einem täglichen Handelsvolumen von bis zu 600 Millionen $. Seine umfangreiche Plattform bietet hochliquide Orderbücher, sofortigen Kauf und Verkauf von Bitcoin, Staking, DeFi-Lending, OTC-Handel, Zahlungsabwicklung und mehr. CEX.IO ist inzwischen eine der größten Kryptobörsen der Welt. Bei Digital Asset Technologies und dessen hundertprozentigem Portfoliounternehmen LiquidLink wird Alexander die Beschaffung und Strukturierung digitaler Vermögensströme unterstützen, um die Lightning-Network-Knoten von Bitcoin und die Interledger-Protocol- (ILP)-Knoten von LiquidLink zu betreiben. Diese Arbeit wird Bitcoin, Stablecoins und tokenisierte Real-World-Assets (RWA) umfassen, wobei die Transaktionen voraussichtlich als Darlehen und Revenue-Sharing-Vereinbarungen strukturiert werden. Die Berufung in das Advisory Board von DATT ist eine spannende Möglichkeit, die Nutzbarkeit digitaler Vermögenswerte in der realen Welt zu fördern, sagte Alexander Kravets. LiquidLink baut die Infrastruktur auf, die erforderlich ist, um Bitcoin Lightning und interoperable Zahlungen wirklich skalierbar zu machen, und ich freue mich außerordentlich, zu dieser Vision beitragen zu können. Marcus Ingram, CEO von Digital Asset Technologies, merkte dazu wie folgt an: Alexanders Erfahrung beim Aufbau und der Skalierung einer der erfolgreichsten regulierten Börsen der Welt ist beispiellos. Sein Wissen über den Ausbau von Digital-Asset-Plattformen wird eine enorme Bereicherung sein, wenn wir die Funktionalität von LiquidLink erweitern. Alexander wird Teil einer ausgewählten Gruppe von Beratern, zu der auch Mario Nawfal gehört, und dies unterstreicht das Engagement von DATT, erstklassige Expertise zusammenzuführen. Unser Advisory Board entwickelt sich zu einem echten Spitzenteam, so Ingram weiter. Die Aufnahme von Alexander in unser Team ist ein weiterer Schritt, um sicherzustellen, dass wir über die notwendige Führungsstärke und Erfahrung verfügen, um unsere Strategie umzusetzen. Über Digital Asset Technologies Inc. Digital Asset Technologies (CSE: DATT) ist ein börsennotierter Investment-Emittent, der interessante international tätige Unternehmen im Bereich der Technologieentwicklung und -vermarktung aufspürt und Beteiligungen daran erwirbt. Über seine Portfoliofirma LiquidLink AI Corp. hat sich das Unternehmen ein Standbein im Sektor der Blockchain-Technologien gesichert, wobei der Schwerpunkt auf der Tokenisierung von realen Vermögenswerten, dezentraler Infrastruktur und modernen Trading-Analysen liegt. E-Mail: info@datech.ca

Mehr erfahren unter: www.datech.ca Über LiquidLink AI Corp. LiquidLink ist ein Portfoliounternehmen von Digital Asset Technologies Inc., das sich dem Aufbau einer sicheren, interoperablen Infrastruktur für die tokenisierte Wirtschaft verschrieben hat. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, Xrpfy, bietet Tools zur Erkennung der Eigenverwahrung (Self Custody) und für das KI-Trading sowie RWA-Launchpad-Funktionen für das XRPL-Ökosystem. Xrpfy wird derzeit erweitert, um eine ganze Reihe von Blockchains unterstützen zu können. Medienkontakt:

Marcus Ingram

marcus@liquidlink.ai LiquidLink Website: liquidlink.ai

LiquidLink X (Twitter): @LiquidLink_XRP Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Marcus Ingram, CEO, marcus@liquidlink.ai . Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie vorbehaltlich oder Abwandlungen solcher Begriffe und Formulierungen zu erkennen oder daran, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten können oder werden oder erreicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen über die Geschäftsstrategie des Unternehmens, aktuelle und zukünftige Investitionen und die aktualisierte Investitionspolitik. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, aber die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Erwartungen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen können durch bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beeinflusst werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Aktienmärkte im Allgemeinen und das Nichterhalten der erforderlichen Genehmigungen durch die Canadian Securities Exchange. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Digital Asset Technologies Inc.

1055 West Hastings Street, Suite 1060

Kanada email : info@datech.ca

