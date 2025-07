Interhome eröffnet erstes Servicebüro in Skandinavien

Interhome hat im Mai ein lokales Servicebüro in Halmstad Schweden eröffnet - es ist das erste in Skandinavien.

Damit stärkt das Unternehmen seine Präsenz in der Region und unterstreicht die wachsende Bedeutung des nordischen Marktes.

Schwedischer Tourismus auf Erfolgskurs

Die Nachfrage nach Urlaub in Schweden nimmt weiter zu. In den vergangenen zwei Jahren ist die Zahl internationaler Touristinnen und Touristen um 31 Prozent* gestiegen - ein deutliches Zeichen für die wachsende Attraktivität des Landes als Reiseziel. Sylvia Epaillard, Co-CEO von Interhome, sieht eine vielversprechende Zukunft für den schwedischen Tourismus: "In den letzten 15 Jahren hat sich der schwedische Tourismus sowohl im Angebot als auch im Service beeindruckend weiterentwickelt - mit großem Erfolg. Immer mehr Menschen entdecken Schweden als Reiseziel und schätzen die einzigartige Kombination aus unberührter Natur, Erholung und authentischen Erlebnissen. Ferienhäuser und -wohnungen sind dafür ideal, da sie Reisenden ein Höchstmaß an Freiheit und Komfort bieten - sei es für individuelle Entdeckungen, entspannte Tage in der Natur oder gemeinsame Zeit mit Familie und dem Freundeskreis." Auch nachhaltigeres Reisen gewinnt zunehmend an Bedeutung, und speziell Schweden punktet mit einer der besten Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge in Europa. So können Urlauberinnen und Urlauber ihr Ziel bequem und umweltfreundlicher erreichen - ein wichtiger Faktor für viele moderne Reisende.

Halmstad als idealer Standort

Mit dem neuen Servicebüro in Halmstad möchte Interhome die Region für Ferienhausaufenthalte weiter erschließen und Ferienhauseigentümerinnen und -eigentümer sowie Gäste mit einem umfassenden Rundum-Sorglos-Paket vor Ort unterstützen - mit Service- und Instandhaltungsarbeiten, der Reinigung oder dem Empfang und der Betreuung der Gäste. Die Wahl fiel strategisch auf Halmstad, da die traumhaften Strände Hallands eine besondere Anziehungskraft haben und die Region großes Potenzial für die Ferienhausvermietung bietet. Zudem liegt die Stadt in unmittelbarer Nähe zu beliebten Ferienregionen in Småland, was sie zu einem attraktiven Ausgangspunkt für Reisende macht. Die touristische Entwicklung in der Region Halmstad wird außerdem durch eine neue Fährverbindung direkt aus Dänemark sowie mehrere bevorstehende kulturelle Events und nationale und internationale Sportveranstaltungen zusätzlich begünstigt. Dies macht die Region noch attraktiver für Urlaubsgäste und steigert die Nachfrage nach Unterkünften.

Mit dem neuen Servicebüro in Halmstad setzt Interhome einen wichtigen Impuls für den Tourismus und bietet Ferienhauseigentümerinnen und -eigentümern eine optimale Unterstützung bei der Vermietung ihrer Immobilien.

*Quellenangabe: Tillväxtverket (Die Schwedische Agentur für Wirtschaftswachstum und regionale Entwicklung)

