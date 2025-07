Startseite 15. Bayerischer Fachkongress Glücksspiel Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-07-02 12:00. Am 9. Juli findet der Fachkongress Glücksspiel der Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern statt. Beleuchtet wird, wie die Digitalisierung das Glücksspielangebot und -verhalten verändert hat. Glücksspiel im Fokus: Prävention, Regulierung und soziale Herausforderungen im digitalen Zeitalter Am 09. Juli 2025 veranstaltet die Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern (LSG) den 15. Bayerischen Fachkongress Glücksspiel mit dem Schwerpunkt "Glücksspiel im Fokus: Prävention, Regulierung und soziale Herausforderungen im digitalen Zeitalter". Die Digitalisierung hat das Glücksspiel grundlegend verändert - insbesondere Online-Angebote wie Sportwetten oder virtuelle Automatenspiele sowie zunehmende glücksspielartige Elemente in virtuellen Spielen sind durch ihre permanente Verfügbarkeit und leichte Zugänglichkeit für immer mehr Menschen erreichbar. Konrad Landgraf, Geschäftsführer der LSG und Suchtexperte: "Damit einher geht leider auch ein hohes Suchtrisiko, das neue und komplexe Herausforderungen für Prävention, Regulierung sowie die öffentliche Gesundheitsversorgung mit sich bringt." Der Suchtexperte weiter: "Die LSG stellt sich in ihrer tagtäglichen Arbeit diesen Herausforderungen, indem sie auf den Gebieten der Prävention, Suchthilfe, Suchtforschung und Beratung bei Glücksspielsucht innovative Wege geht, um die Situation der betroffenen Menschen zu verbessern." Im Rahmen des Fachkongresses möchte die LSG gemeinsam mit Expert:innen aus Wissenschaft, Schuldenberatung, Suchtprävention und Strafverfolgung analysieren, wie ein effektiver Schutz von Glücksspieler:innen gelingen kann. In Fachvorträgen, Diskussionsrunden und Workshops beleuchten die Expert:innen, welche Rolle eine stärkere interdisziplinäre Zusammenarbeit dabei spielt - und welche politischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen erforderlich sind, um verantwortungsbewusst auf diese Entwicklungen zu reagieren. Die LSG lädt interessierte Medienvertreter:innen herzlich ein, am Kongress teilzunehmen. Sie haben die Möglichkeit, Fotos zu machen und nach Akkreditierung Interviews zu führen. Das Programm mit allen organisatorischen Informationen finden Sie hier . Veranstaltungsort: Online : Zoom Präsenz : Katholische Akademie in Bayern | Mandlstraße 23 | 80802 München Dauer: 09:30 - 16:45 Uhr Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern

email : info@lsgbayern.de Die Landesstelle Glücksspielsucht koordiniert bayernweit Prävention, Forschung, Beratung und Hilfe rund um das Thema pathologisches Glücksspielen. Sie besteht seit Juni 2008 und wird vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention finanziert. Kooperationspartner sind die Bayerische Akademie für Sucht- und Gesundheitsfragen BAS gGmbH, der Betreiberverein der Freien Wohlfahrtspflege Landesarbeitsgemeinschaft Bayern für die Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern e.V. und das IFT Institut für Therapieforschung München. Die LSG arbeitet fachlich unabhängig und ist nicht weisungsgebunden. Pressekontakt: Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern

