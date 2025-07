Startseite Kamaxus Resource Fund - Aktienfonds für Gold-, Silber- und Kupfer-Investments geht heute an den Start Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-07-02 11:17. Prüm, 2. Juli 2025 - Die KAMAVEST Asset Management GmbH gibt den offiziellen Start ihres Kamaxus Resource Fund bekannt. Der neue Aktienfonds investiert gezielt in börsennotierte Explorations- und Produktionsgesellschaften sowie Royalty-Unternehmen primär in den Sektoren Gold, Silber und Kupfer. Der Fonds bietet zwei Tranche-Strukturen an: - Institutionelle Tranche (ISIN: DE000A40X8Y7 / WKN: A40X8Y)

- Retail Tranche (ISIN: DE000A40X8Z4 / WKN: A40X8Z) Der Fonds ist ab sofort verfügbar und wird auch bei Ihrem Broker in Kürze verfügbar sein. Sollte der Fonds bei Ihrem Broker noch nicht sichtbar sein, werden Sie aktiv und kontaktieren Sie Ihren Broker direkt. Mit einem aktiven, benchmarkunabhängigen Managementansatz, exklusivem Zugang zu Private Placements, der Teilnahme an Site Visits und internationalen Investorenkonferenzen sowie hervorragenden CEO-Kontakten soll ein langfristig überdurchschnittlicher Wertzuwachs ermöglicht werden. Die globalen Megatrends wie Inflation, Dedollarisierung und geopolitische Risiken schaffen ein ideales Umfeld für ausgewählte Rohstoffaktien. Mit dem Kamaxus Resource Fund wollen wir für unsere Anleger Substanz und Wachstum bieten.

- Manuel Peiffer, Geschäftsführer der KAMAVEST Asset Management GmbH Unsere langjährige Expertise, unser starkes Netzwerk und unser Zugang zu attraktiven Deals heben uns klar ab. Der Kamaxus Resource Fund verbindet unabhängige Analyse mit einem klaren Fokus auf Rohstoffaktien mit Substanz.

- Kai Hoffmann, Principal & Portfolio Manager Anleger finden weitere Details zur Fondsstruktur, den Tranchen und regelmäßige Marktupdates unter www.kamavest.com . Melden Sie sich auch für unseren kostenlosen Anlegerbrief unter www.kamavest.com/investor-letter an. Monatlich versenden wir ein ausführlich Portfolioupdate in dem wir unter anderem auch die Firmennews unserer Portfoliowerte diskutieren werden. Über KAMAVEST Asset Management GmbH Die KAMAVEST Asset Management GmbH mit Sitz in Prüm ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit einem klaren Fokus auf Transparenz, Zuverlässigkeit und langfristigen Vermögensaufbau. Neben dem Kamaxus Resource Fund bietet KAMAVEST individuelle Vermögensverwaltungslösungen sowie weitere Anlagestrategien im Bereich Edelmetalle, Rohstoffe und Mining-Aktien. Mit über 35 Jahren kombinierter Branchenerfahrung, einem starken globalen Netzwerk und regelmäßigen Site Visits ermöglicht KAMAVEST seinen Anlegern einen exklusiven Zugang zu ausgewählten Chancen im Rohstoffsektor. Pressekontakt:

Kai Hoffmann

Principal & Portfolio Manager

kai@kamavest.com KAMAVEST Asset Management GmbH

Bachstraße 7

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich der allgemeinen Information und stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder zur Inanspruchnahme einer Wertpapierdienstleistung dar. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Meinungen, Einschätzungen oder Prognosen spiegeln die aktuelle Einschätzung des Verfassers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die enthaltenen Informationen wurden sorgfältig recherchiert, eine Haftung für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird jedoch nicht übernommen. KAMAVEST Asset Management GmbH handelnd als vertraglich gebundener Vermittler (§ 3 Abs. 2 WpIG) im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des verantwortlichen Haftungsträgers BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt. Die BN & Partners Capital AG besitzt für die Erbringung der Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG und der Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 15 WpIG.

email : info@kamavest.com

