Startseite Spark verstärkt das Board mit dem brasilianischen Lithium-Experten Dr. Fernando Tallarico und Sead Hamzagic als Vorsitzenden des Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-07-02 11:09. VANCOUVER, BC / 2. Juli 2025 / IRW-Press / Spark Energy Minerals Inc. (Spark oder das Unternehmen) (CSE: SPRK) (OTC: SPARF) (Frankfurt: 8PC), ein Explorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung von Batteriemetallen in Brasiliens Lithium Valley konzentriert, ist stolz darauf, die Ernennung von Dr. Fernando Tallarico, PhD, P.Geo. Geo, mit sofortiger Wirkung in das Board of Directors und den Prüfungsausschuss des Unternehmens bekannt zu geben. Dr. Tallarico genießt als Explorationsgeologe und Führungskraft im Bergbau einen hervorragenden Ruf und kann auf über 35 Jahre technische und Führungserfahrung zurückblicken. Zuletzt war er als Managing Director und CEO bei Axel REE tätig, einem an der ASX notierten Explorationsunternehmen in Brasiliens Lithium Valley. In dieser Position leitete er den Börsengang und die Frühphasenentwicklung des Unternehmens, einschließlich der Entdeckung hochgradiger Seltene-Erden- und Galliummineralisierungen. Darüber hinaus spielte er eine Schlüsselrolle beim Aufbau strategischer Partnerschaften mit brasilianischen Regierungsbehörden, Invest Minas und staatlichen Wirtschaftsagenturen und half, inländische Investitionen anzuziehen und die regulatorische Unterstützung anzupassen. Vor seiner Tätigkeit bei Axel REE war Dr. Tallarico Managing Director und Vorstandsmitglied von Águia Resources Ltd, wo er Phosphat- und Kupferexplorationsprogramme in Brasilien leitete und das Phosphatprojekt Tres Estradas von der Erstentdeckung bis zur Genehmigungsphase des Minenbaus vorantrieb. Zudem hatte er leitende Funktionen bei Vale S.A. inne, wo er zu mehreren wichtigen Entdeckungen im Carajás-Gürtel beitrug. Als Explorationsleiter für BHP beaufsichtigte er die Diamantenexploration in ganz Südamerika. Zu Beginn seiner Karriere arbeitete Dr. Tallarico für kanadische Bergbauunternehmen, darunter Noranda-Falconbridge und die Forbes & Manhattan Group. Bei Noranda-Falconbridge trug er zu Greenfield-Explorationsprogrammen bei, die zur Entdeckung der Nickel-Laterit-Lagerstätte Araguaia und der Kupferlagerstätte Pedra Branca führten. Bei Forbes & Manhattan war er maßgeblich an der Weiterentwicklung des Kaliprojekts Autazes und der Entwicklung eines breiten Portfolios von Explorationsprojekten im Frühstadium in ganz Brasilien beteiligt. Dr. Tallarico ist Fellow der Society of Economic Geologists und aktives Mitglied der Association of Professional Geoscientists of Ontario. Er besitzt einen PhD in Wirtschaftsgeologie von der UNICAMP und ist Autor mehrerer referierter wissenschaftlicher Arbeiten auf diesem Gebiet. Er verfügt über umfassendes Fachwissen, das den gesamten Lebenszyklus der Mineralexploration abdeckt, von der Zielfindung und Bohrarbeiten bis hin zur Ressourcendefinition, Metallurgie und Einbindung von Investoren. Mit einem robusten internationalen Netzwerk in Brasilien, Australien und Nordamerika, einschließlich guter Verbindungen zu Aufsichtsbehörden, Forschungseinrichtungen und globalen Investmentfonds, bringt Dr. Tallarico zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen seine Strategie für Batteriemetalle in Brasilien vorantreibt, einen hohen strategischen Wert für Spark mit. Berufung von Sead Hamzagic zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses Das Unternehmen freut sich außerdem, die Ernennung von Sead Hamzagic, CGA, zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bekannt zu geben. Herr Hamzagic verfügt über mehr als 37 Jahre Erfahrung in der öffentlichen Buchhaltung und im Finanzmanagement. Er hatte leitende Positionen im Finanzbereich bei öffentlichen und privaten Unternehmen in Kanada inne, insbesondere in den Bereichen natürliche Ressourcen und Bergbau, und war als Direktor und/oder Chief Financial Officer für zahlreiche börsennotierte Unternehmen an der Nasdaq, der TSX Venture Exchange und der Canadian Securities Exchange tätig. Als erfahrener CFO und Berater hat er Unternehmen erfolgreich durch Börsengänge und Reverse Takeovers sowie Compliance-, Finanzberichterstattungs- und Audit-Prozesse geführt. Herr Hamzagic hatte Führungspositionen bei mehreren Rohstoffunternehmen inne, darunter Foremost Clean Energy Ltd, Wealth Minerals Ltd, Cobra Venture Corp, World Copper Ltd, GoldHaven Resources Corp und Canadian Spirit Resources Inc. Besonders hervorzuheben ist seine Tätigkeit als CFO von Northstar Clean Technologies Inc, wo er bei der Durchführung des 12,2 Millionen Dollar schweren Börsengangs des Unternehmens eine Schlüsselrolle spielte. Herr Hamzagic ist für seine disziplinierte Herangehensweise an interne Kontrollen, Risikomanagement und finanzielle Governance bekannt und somit hervorragend positioniert, um die Prüfungs- und Offenlegungsprozesse von Spark zu beaufsichtigen. Seine umfassende Erfahrung mit Kapitalmärkten, externen Wirtschaftsprüfern und der Finanzberichterstattung auf Vorstandsebene wird eine effektive Aufsicht unterstützen und das Vertrauen der Investoren stärken, während Spark seine Strategie für Batteriemetalle in Brasiliens Lithium Valley vorantreibt. Wir freuen uns sehr, Dr. Fernando Tallarico und Sead Hamzagic im Board von Spark Energy willkommen zu heißen, kommentierte Eugene Hodgson, Vorsitzender und CEO von Spark. Dr. Tallarico bringt erstklassiges geologisches Fachwissen, eine Erfolgsbilanz bei Entdeckungen in Brasilien sowie die einzigartige Fähigkeit mit, Explorationsstrategien mit regulatorischen und Investitionsprioritäten in Einklang zu bringen. Seine Erkenntnisse und Erfahrungen werden von unschätzbarem Wert sein, während wir unsere Arbeit in Brasiliens Lithium Valley vorantreiben. Herr Hamzagic trägt als Vorsitzender des Prüfungsausschusses fundierte Finanzkenntnisse und Governance-Erfahrung bei, die für die nächste Phase des disziplinierten Wachstums von Spark von entscheidender Bedeutung sind. Diese beiden Ernennungen stärken unser Board erheblich und positionieren Spark als eine führende Kraft im brasilianischen Batteriemetallsektor. Ausscheiden des Direktors Michael Stier Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass Michael Stier aus dem Board of Directors ausgeschieden ist. Spark dankt Herrn Stier herzlich für seine Beiträge und weist darauf hin, dass er das Unternehmen weiterhin in beratender Funktion unterstützen wird. Gewährung von Optionen Darüber hinaus hat das Unternehmen im Rahmen seines Aktienoptionsplans bestimmten Direktoren, Führungskräften und Beratern insgesamt 2.200.000 Incentive-Aktienoptionen (die Optionen) zugeteilt. Davon entfallen 1.750.000 Optionen auf Insider des Unternehmens. Jede Option berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,10 CAD pro Aktie innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren. Die Optionen sind sofort unverfallbar und unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum. Darüber hinaus teilt das Unternehmen mit, dass im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 20. Juni 2025 das Datum der Gewährung der darin genannten Optionen auf den 1. Juli 2025 korrigiert wurde und diese Optionen zwei Jahre nach diesem Datum verfallen, während alle anderen Bedingungen unverändert bleiben. Über Spark Energy Minerals Inc. Spark Energy Minerals, Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Batteriemetall- und Mineralvorkommen befasst und sich dabei insbesondere auf seine umfangreichen Beteiligungen in Brasilien konzentriert. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das Lithium- und REE-Projekt Arapaima, das sich über zusammengenommen 91.900 Hektar in Brasiliens berühmtem Lithium Valley erstreckt, eine der ertragreichsten Bergbauregionen der Welt. Diese Region gewinnt weltweit zunehmend Anerkennung für ihre riesigen Vorkommen an Lithium und Seltenen Erden und positioniert Brasilien als einen entscheidenden Akteur in der globalen Energiewende. Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. 