Startseite LOGOPLAY stellt Rummy-Varianten in edler Holzoptik vor - Strategischer Spielspaß für die ganze Familie Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-07-02 08:49. Rummy, ein Spiel, das Generationen verbindet und strategisches Denken fördert, erlebt mit den LOGOPLAY-Varianten eine Renaissance. Berlin, 1. Juli 2025 - LOGOPLAY, bekannt für hochwertige Holzspiele, freut sich, eine exklusive Kollektion von Rummy-Spielen vorzustellen. Diese neuen Editionen verbinden den beliebten Strategiespielklassiker mit der Ästhetik und Haptik edler Hölzer und bieten ein einzigartiges Spielerlebnis für Jung und Alt. Die neuen Rummy-Editionen von LOGOPLAY umfassen :

Rummy im Stoffbeutel mit Holzhalterungen und Steinen: Diese Version besticht durch ihre praktische Handhabung und die edle Holzausführung der Spielsteine und Halterungen. Ideal für unterwegs und ein stilvolles Spielvergnügen für zu Hause.

Rummy in sehr edler Ausführung aus Samena- und Hevea-Holz: Für Liebhaber besonderer Qualität bietet diese Edition ein luxuriöses Spielerlebnis. Alle Teile sind aus den hochwertigen Hölzern Samena und Hevea gefertigt, was dem Spiel eine außergewöhnliche Haptik und eine ansprechende Optik verleiht.

Rummy/Okey für 2 bis 6 Spieler mit 162 Spielsteinen und 6 Halterungen im Stoffbeutel: Diese erweiterte Version ermöglicht größere Spielrunden und garantiert mit 162 Spielsteinen und sechs Halterungen noch mehr Abwechslung und strategische Tiefe. "Wir sind begeistert, unsere neuen Rummy-Editionen präsentieren zu können", sagt der Geschäftführer von LOGOPLAY. "Wir glauben fest daran, dass die Kombination aus dem zeitlosen Spielprinzip von Rummy und der hochwertigen Verarbeitung unserer Holzspiele ein besonderes Erlebnis schafft. Diese Spiele sind nicht nur eine Bereicherung für jeden Spieleabend, sondern auch wunderschöne Objekte, die man gerne besitzt." Die Rummy-Spiele von LOGOPLAY sind ab sofort online unter logoplay-holzspiele.de sowie bei ausgewählten Händlern erhältlich. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Logoplay Holzspiele GmbH & Co.KG

https://www.logoplay-holzspiele.de

