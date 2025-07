Startseite Hochsee-Kreuzfahrtschiff MS »Hamburg« fährt auf drei Flüssen Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-07-01 13:38. Auf drei Flüssen ist MS »Hamburg« unterwegs. Die Route führt nicht nur an der Hamburger Elbphilharmonie vorbei, sondern auch durch die Tower Bridge in London und auf der Seine bis Rouen. Ein Hochsee-Schiff ist auf dem Fluss unterwegs. Die MS »Hamburg«, das kleinste Kreuzfahrtschiff Deutschlands, legt am 22. Oktober 2025 zu einer besonderen Kreuzfahrt nach England, Frankreich, Belgien und in die Niederlande ab. Dabei ist das Schiff mit Platz für nur 400 Passagiere auf der Themse und erstmals auch auf der Seine unterwegs. Start- und Zielhafen der insgesamt 11-tägigen Kreuzfahrt ist nach der Elb-Passage Hamburg. Somit befährt MS »Hamburg« gleich drei Flüsse. * MS »Hamburg« passiert die Tower Bridge, macht direkt im Herzen Londons fest Während der Reise spielt das kleine und mehrfach für außergewöhnliches Routing ausgezeichnete Kreuzfahrtschiff seine Stärken aus: So geht es durch die berühmte Tower Bridge direkt in das Zentrum Londons und zwei Tage später über die Seine bis nach Rouen, sonst klassisches Revier für Flusskreuzfahrtschiffe, wo die »Hamburg« über Nacht festmacht. Weitere Stationen der Reise sind die Diamanten-Metropole Antwerpen, die architektonisch spannende Stadt Rotterdam und die friesische Hafenstadt Harlingen. Nach der abwechslungsreichen Elb-Passage endet die Kreuzfahrt am neuen Hamburger Kreuzfahrt-Terminal. Reisebeispiel MS »Hamburg«: 11-Tage-Kreuzfahrt, ab/bis Hamburg, 22. Oktober 2025 bis 01. November 2025 ab 1.999 Euro p. P. in der 2-Bett-Innenkabine. Weitere Informationen: www.plantours-kreuzfahrten.de plantours zählt zu den erfahrensten Veranstaltern für Hochsee- und Flussreisen. Mehrfach für hervorragendes Routing jenseits des Massentourismus auf See ausgezeichnet, betreibt das Hamburger Unternehmen mit der MS »Hamburg« sehr erfolgreich das kleinste Kreuzfahrtschiff Deutschlands. Zu diesen weltweiten Kreuzfahrten mit Expeditionscharakter ergänzt ein stetig wachsendes Angebot an Flussreisen in Deutschland und vielen Ländern Europas das Angebot. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: John Will Kommunikation

plantours zählt zu den erfahrensten Veranstaltern für Hochsee- und Flussreisen. Mehrfach für hervorragendes Routing jenseits des Massentourismus auf See ausgezeichnet, betreibt das Hamburger Unternehmen mit der MS »Hamburg« sehr erfolgreich das kleinste Kreuzfahrtschiff Deutschlands. Zu diesen weltweiten Kreuzfahrten mit Expeditionscharakter ergänzt ein stetig wachsendes Angebot an Flussreisen in Deutschland und vielen Ländern Europas das Angebot.

