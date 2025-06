Startseite Asbestboden entfernen – Warum fachgerechte Sanierung so wichtig ist Pressetext verfasst von Schrott-Metall am Mo, 2025-06-30 19:02. Asbest wurde bis in die 1990er-Jahre häufig in Bodenbelägen verwendet – vor allem in sogenannten Floor-Flex-Platten. Was damals als widerstandsfähig galt, stellt heute ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. In diesem Beitrag erfahren Sie, warum Sie Asbestboden professionell entfernen lassen sollten und worauf dabei zu achten ist. Was ist Asbest und warum ist es gefährlich?

Asbest besteht aus feinen, faserigen Mineralien, die beim Einatmen ernsthafte Krankheiten auslösen können – darunter Asbestose, Lungenkrebs und Mesotheliom. Besonders gefährlich wird Asbest, wenn er beschädigt oder unsachgemäß entfernt wird – dann gelangen die gefährlichen Fasern in die Luft. Wie erkennt man einen Asbestboden?

Typische Anzeichen für asbesthaltige Böden sind: quadratische Floor-Flex-Platten (meist 20×20 cm) dunkle oder rötlich-braune Farben Verlegung in den 1960er bis 1980er Jahren häufig in Kellern, Fluren oder alten Büros Eine eindeutige Bestimmung ist jedoch nur durch eine Materialprobe im Labor möglich. Asbestboden entfernen – nur vom Fachbetrieb!

Das Entfernen von Asbestboden ist keine Heimwerkerarbeit. Laut der TRGS 519 darf dies nur durch zertifizierte Fachfirmen erfolgen, die über die nötige Sachkunde und Schutzausrüstung verfügen. Dabei kommen spezielle Verfahren wie das Arbeiten im Unterdruckbereich und staubfreies Abtragen zum Einsatz. Ablauf einer professionellen Asbestsanierung

Besichtigung & Analyse: Fachfirma nimmt eine Probe und klärt, ob Asbest enthalten ist. Vorbereitung: Einrichtung eines Sicherheitsbereichs mit Unterdruckeinheit und Schleuse. Entfernung: Fachgerechtes Entfernen der Bodenplatten ohne Faserfreisetzung. Reinigung & Luftmessung: Feinreinigung und Kontrolle der Raumluft. Entsorgung: Asbestabfälle werden dokumentiert und gesetzeskonform entsorgt. Was kostet die Entfernung eines Asbestbodens?

Die Kosten variieren je nach Fläche, Zugänglichkeit und Aufwand. Grob kann man mit 40–80 € pro m² rechnen. Eine Vor-Ort-Besichtigung ist wichtig für ein konkretes Angebot. Fazit: Gesundheit geht vor – Asbestboden immer professionell entfernen lassen

Wer einen Asbestboden im Haus vermutet, sollte keinesfalls selbst Hand anlegen. Die gesundheitlichen Risiken und gesetzlichen Vorschriften machen eine fachgerechte Sanierung unerlässlich. Vertrauen Sie auf eine zertifizierte Firma – für Ihre Sicherheit und die Ihrer Familie.

