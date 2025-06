Startseite Forderungsanmeldung in der Insolvenz leicht gemacht: Mit McJu§tice schnell, sicher und digital zum Erfolg Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-06-30 15:08. Das LegalTech-Unternehmen McJu§tice bietet mit seiner innovativen Plattform eine schnelle, rechtssichere und vollständig digitale Lösung. Gläubigerschutz neu gedacht - McJu§tice bringt Effizienz, Rechtssicherheit und digitale Kompetenz in die Forderungsanmeldung. In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten gewinnt die effiziente Durchsetzung von Forderungen für Gläubiger zunehmend an Bedeutung. Das LegalTech-Unternehmen McJu§tice bietet mit seiner innovativen Plattform eine schnelle, rechtssichere und vollständig digitale Lösung zur Forderungsanmeldung in Insolvenzverfahren. Forderungsanmeldung muss nicht kompliziert sein Traditionell war die Forderungsanmeldung in Insolvenzverfahren oft mit bürokratischem Aufwand, Formfehlern und unsicherer Kommunikation mit Insolvenzverwaltern verbunden. McJu§tice revolutioniert diesen Prozess: Über eine intuitive Online-Plattform können Gläubiger ihre Forderungen bequem, fristgerecht und rechtlich korrekt anmelden - auf Wunsch auch vollständig automatisiert. Ihre Vorteile mit McJu§tice auf einen Blick * Rechtssicher: Automatische Prüfung der Angaben auf Vollständigkeit und juristische Korrektheit.

* Fristgerecht: Überwachung aller relevanten Fristen - keine verpassten Termine mehr.

* Zeitersparnis: Keine umständliche Recherche, keine Papierformulare - in wenigen Minuten erledigt.

* Transparenz: Übersichtliches Dashboard mit Status aller angemeldeten Forderungen.

* Spezialisten an Bord: Juristische Begleitung durch erfahrene Insolvenzrechtsexperten.

* Absolute Sicherheit durch eine eindeutige Identifizierung aller Gläubiger. McJu§tice bietet dies als erstes Gläubigerinformationssystem in ganz Deutschland an, innerhalb seines Portals InsOPlus. Für Unternehmen, Kanzleien und Privatgläubiger Egal ob Sie regelmäßig große Forderungspakete in Insolvenzverfahren geltend machen oder als Einzelperson von einer Insolvenz betroffen sind: McJu§tice bietet skalierbare Lösungen für alle Anforderungen - DSGVO-konform, sicher und effizient. Zitat "Unsere Mission ist es, Gläubigern den Rücken zu stärken. Mit McJu§tice erhalten sie ein starkes Tool, das ihnen den Zugang zu ihrem Recht deutlich vereinfacht - gerade in unübersichtlichen Insolvenzverfahren", sagt Leipold M. , Justitiar von McJu§tice. Unsere Partner sind Telekom und DTrust GmbH ein Tochterunternehmen der Deutschen Bundesdruckerei. Mehr erfahren Sie unter www.mcjustice.de

