Startseite Wiederholungsspiel Essen vs. Dessau - Wenn ein Handballspiel zum Symbol wird Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-06-30 15:02. Ein Protest, ein Regelverstoß, ein Wiederholungsspiel nach Saisonende - das Nachholspiel zwischen TUSEM Essen und dem Dessau-Roßlauer HV steht exemplarisch für die Herausforderungen des Profisports. Essen/Dessau.

Wenn ein Spiel mehr Aufmerksamkeit bekommt als ganze Spieltage, ist meist etwas Außergewöhnliches passiert. Genau das gilt für das Wiederholungsspiel in der 2. Handball-Bundesliga zwischen TUSEM Essen und dem Dessau-Roßlauer HV. Der Grund: Ein Protest, ein Regelverstoß - und eine Entscheidung des DHB-Bundesgerichts, die zu einem Spieltermin nach offiziellem Saisonende führte. Der ursprüngliche Regelverstoß - ein siebter Feldspieler auf Seiten von Dessau trotz Zeitstrafe - wurde zunächst vom Sportgericht abgelehnt, später jedoch von der höchsten Instanz revidiert. Das Urteil: Wiederholung des Spiels. Doch was sich nach Fairness anhört, entwickelte sich zu einer hochkomplexen Konstellation: • Spieler beider Teams waren bereits im Urlaub. • Verträge für die neue Saison waren unterschrieben. • Trainingsrhythmen unterbrochen. • Verletzungsrisiken medizinisch attestiert. TUSEM Essen konnte erst drei Tage vor dem Wiederholungsspiel mit acht Spielern trainieren, neun Stammkräfte fehlten. Dessaus Torwart kehrte von den Malediven zurück, während andere Spieler zwischen Vereinswechsel und U21-Nationalteam pendelten. "Irgendwie gab es bei diesem Spiel nur Verlierer - auch wenn es sportlich einen Sieger gab", kommentiert Andreas Klement, Leadership-Experte und Handball-Kommentator. Klement analysiert den Fall in einem umfangreichen Kommentar auf seiner Website und stellt die Kernfrage: Wie geht ein Spitzensport wie der Handball mit Fehlern, Verantwortung und Gerechtigkeit um - gerade in einem derart dichten Liga-System? Besonders brisant: Ein mögliches Ausscheiden von Dessau hätte für mehrere Spieler Vertragslosigkeit bedeutet. Der Klassenerhalt oder Abstieg war also nicht nur sportlich, sondern auch existenziell. Fazit von Andreas Klement "Juristisch wurde richtig entschieden - aber der Zeitpunkt, die Kommunikation und die Konsequenzen waren ein Alarmzeichen. Der Handball hat an diesem Tag nicht gewonnen." Zum vollständigen Kommentar: Wiederholungsspiel Essen vs. Dessau Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Leadership meets Sports

Andreas Klement ist Leadership-Experte, Speaker, Buchautor und Sportkommentator.

