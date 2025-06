Startseite Herzschwäche behandeln mit TCM Pressetext verfasst von helisegeln am So, 2025-06-29 17:58. Herzschwäche behandeln ohne Medikamente: Energiearmbänder und die Kraft der Meridiane Dieser Beitrag richtet sich an Patienten mit Herzschwäche, die nach alternativen oder ergänzenden Behandlungsmethoden suchen. Der Fokus liegt dabei auf der Anwendung von Energiearmbändern und dem Verständnis der traditionellen chinesischen Medizin (TCM), insbesondere dem Konzept der Meridiane und der Lebensenergie. Die Schulmedizin konzentriert sich auf messbare und nachweisbare Parameter. Die TCM hingegen basiert auf dem Konzept der Lebensenergie, auch “Qi” oder “Vis vitalis” genannt, die durch den Körper fließt und für Gesundheit und Wohlbefinden unerlässlich ist. Diese Energie zirkuliert in sogenannten Meridianen, einem Netzwerk von Energiebahnen, die den gesamten Körper durchziehen und die Organe miteinander verbinden. Die Schulmedizin erkennt dieses Konzept aufgrund fehlender Nachweisbarkeit mit ihren derzeitigen Methoden nicht an. Dieser Unterschied in der Herangehensweise führt zu einer Kluft zwischen Schulmedizin und TCM. Paradigmenwechsel in der Wissenschaft brauchen Zeit, manchmal Jahrhunderte. Dies kann, wie im Beispiel der Krebsforschung, zu Leid und Verzögerungen in der Entwicklung wirksamer Therapien führen. Die fehlende Anerkennung der TCM durch die Schulmedizin führt dazu, dass energetische Behandlungen in der Regel nicht von den Krankenkassen übernommen werden. Dies erzeugt einen Teufelskreis, der es Patienten erschwert, Zugang zu diesen alternativen Behandlungsmethoden zu erhalten. Trotz dieser Herausforderungen hat die TCM seit über 4000 Jahren Bestand und wird von vielen Menschen erfolgreich angewendet. Letztendlich trägt jeder die Verantwortung für seine eigene Gesundheit und muss selbst entscheiden, welche Behandlungsmethode für ihn am besten geeignet ist. Die aktuelle Situation im Gesundheitswesen, mit überlasteten Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, zeigt deutlich, wie wichtig es ist, sich aktiv mit seiner Gesundheit auseinanderzusetzen. Im Kontext der Herzschwäche betrachtet die TCM einen gestörten Energiefluss im Perikard-Meridian als eine der Ursachen. Dieser Meridian steht in enger Verbindung mit dem Herzen. Die Hypothese besagt, dass durch eine gezielte Energiezufuhr in diesen Meridian die Herzschwäche gelindert werden kann. Energiearmbänder sollen genau dies ermöglichen. Sie werden am linken Handgelenk getragen, wo sich auf der Innenseite eine endokrine Drüse bzw. ein Akupunkturpunkt befindet, der mit dem Perikard-Meridian verbunden ist. Durch das Armband soll Energie in diesen Meridian und somit zum Herzen geleitet werden. Die Anwendung eines Energiearmbands wird als risikoarme Ergänzung zur herkömmlichen medizinischen Behandlung vorgeschlagen. Es wird betont, dass die bestehende Medikation nicht abrupt abgesetzt werden sollte. Stattdessen kann, nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt, bei positivem Verlauf die Medikamentendosis schrittweise reduziert werden. Das Ziel ist es, die Herzschwäche so weit zu lindern, dass Medikamente irgendwann nicht mehr benötigt werden. Wichtig: Dieser Blogbeitrag dient ausschließlich der Information und ersetzt keine professionelle medizinische Beratung. Bei Herzschwäche oder anderen gesundheitlichen Problemen ist es unerlässlich, einen Arzt zu konsultieren. Die Wirksamkeit von Energiearmbändern ist wissenschaftlich nicht belegt und wird von der Schulmedizin nicht anerkannt. Dieser Beitrag stellt die Sichtweise der TCM dar und soll Patienten ermutigen, sich umfassend zu informieren und eigenverantwortlich Entscheidungen über ihre Gesundheit zu treffen. https://vital-energy.eu/produkt-kategorie/power-on/ Über helisegeln Komplettes Benutzerprofil betrachten