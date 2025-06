Startseite Bildungswebsite gegen Versicherungsblabla Pressetext verfasst von RiskBOT am Sa, 2025-06-28 08:55. Risk-BOT räumt auf: Versicherungswissen ohne Bullshit, mit Cashback, Klartext & KI – für alle, die keine Lust mehr auf Makler-Märchen haben.

Es war einmal ein Latte Macchiato in Köln-Ehrenfeld, ein überfülltes Hipster-Café – und ein Gespräch am Nachbartisch, das man nicht überhören konnte: Ein Makler bearbeitete gerade einen jungen Mann in Oversized-Hoodie mit einer derart euphorischen Versicherungspredigt, dass man kurz dachte, es ginge um ein Tech-Startup – nicht um eine Zahnzusatzversicherung mit Akupunkturbonus.

Für den Gründer von Risk-BOT war klar:

„Wenn Versicherungen klingen wie Wellnessprodukte, wird’s Zeit für Klartext.“ Was ist Risk-BOT?

Risk-BOT ist Deutschlands erste kostenlose Bildungswebsite für Versicherungen, die jungen Menschen hilft, Verträge wirklich zu verstehen – statt sich durch Floskeln, Fußnoten und Verkaufstheater zu quälen. Das Angebot richtet sich an alle zwischen 18 und 35, die wissen wollen:

???? Welche Versicherung brauche ich wirklich? Welche nicht? Und wie kündige ich den Unsinn, den man mir mal angedreht hat? Warum Risk-BOT gegründet wurde

Der Gründer war selbst jahrelang im Versicherungssystem unterwegs und erlebte hautnah, wie Menschen mit unnötigen, teuren Produkten abgesichert wurden – aber nicht mit Wissen.

Von der „Handybruchversicherung mit Rückfahrkamera-Bonus“ bis zur „Haustierversicherung für Vogelspinnen mit emotionalem Mehrwert“ war alles dabei.

„Beratung wurde zur Show. Verträge zu Labyrinthen. Und am Ende zahlen die, die am wenigsten durchblicken.“ Das kann Risk-BOT:

Verständliche Aufklärung statt Verkaufsrhetorik

Digitale Tools wie Kündigungsvorlagen & Vertragsanalysen

Cashback bis zu 100 € für sinnvolle Absicherungen

Unabhängig & provisionsfrei

Mitgliedschaft ab 1 € pro Monat Klarheit, KI und Karma statt Klauseln

„Versicherungen können sinnvoll sein – wenn man sie versteht“, so der Gründer.

Risk-BOT will genau das möglich machen. Ohne Makler, ohne Verkaufsshow, ohne versteckte Kosten. Dafür mit Witz, Verstand – und Hoodie.

