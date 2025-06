Startseite Sichere und nachhaltige IT-Entsorgung: ProCoReX Europe GmbH optimiert die elektroschrott entsorgung in Essen Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2025-06-28 07:35. ProCoReX Europe GmbH bietet Unternehmen in Essen effiziente Elektroschrott-Entsorgung und zertifizierte Datenträgervernichtung nach höchsten Sicherheitsstandards. Die ProCoReX Europe GmbH etabliert sich als führender Anbieter für die Elektroschrott entsorgung in Essen und die sichere Vernichtung von Datenträgern. Im Zeitalter der Digitalisierung und verschärfter Datenschutzanforderungen stehen Unternehmen vor der Aufgabe, IT-Altgeräte und Datenträger nicht nur effizient, sondern auch DSGVO-konform zu entsorgen. ProCoReX Europe GmbH begegnet diesen Herausforderungen mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot, das höchste Sicherheits- und Umweltstandards vereint.

Die Entsorgung von Elektroschrott ist ein komplexer Prozess, der weit über die reine Abholung hinausgeht. ProCoReX Europe GmbH übernimmt für Unternehmen in Essen die komplette Organisation: Von der Abholung über die Sortierung, bis hin zur fachgerechten Verwertung und dem Recycling sämtlicher IT-Komponenten durch Partner. Durch die Einhaltung strenger gesetzlicher Vorgaben und die Orientierung an der DIN 66399 garantiert das Unternehmen eine lückenlose Dokumentation und Nachverfolgbarkeit aller Entsorgungsprozesse.

Ein Schwerpunkt liegt auf der zertifizierten Vernichtung von Datenträgern. Die sichere und unwiderrufliche Zerstörung sensibler Daten ist heute unerlässlich, um Datenschutzverletzungen und Imageschäden vorzubeugen. ProCoReX Europe GmbH setzt modernste Verfahren ein, um Festplatten, SSDs und andere Speichermedien nach den Sicherheitsstufen H-3 bis H-5 zu vernichten. Unternehmen erhalten nach Abschluss der Vernichtung ein Zertifikat, das die Einhaltung aller relevanten Vorschriften belegt und als Vertrauensbeweis gegenüber Geschäftspartnern dient.

Mit dem Service der Elektroschrott entsorgung in Essen unterstützt ProCoReX Europe GmbH Unternehmen dabei, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und wertvolle Ressourcen in den Wirtschaftskreislauf zurückzuführen. Die umweltgerechte Verwertung von Altgeräten trägt dazu bei, die Belastung für Mensch und Umwelt zu minimieren und gesetzliche Auflagen zu erfüllen. Das Unternehmen berät individuell zu allen Fragen rund um IT-Entsorgung, Recycling und Datenträgervernichtung und entwickelt maßgeschneiderte Lösungen für jede Unternehmensgröße.

ProCoReX Europe GmbH legt besonderen Wert auf Transparenz, Effizienz und Rechtssicherheit. Die Prozesse sind so gestaltet, dass sie den höchsten Ansprüchen an Datenschutz, Sicherheit und Nachhaltigkeit gerecht werden. Unternehmen profitieren von einer zuverlässigen und professionellen Abwicklung, die ihnen ermöglicht, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.

Mit der elektroschrott entsorgung in Essen und der zertifizierten Datenträgervernichtung bietet ProCoReX Europe GmbH einen ganzheitlichen Service, der sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Vorteile vereint. Unternehmen und Organisationen, die ihre IT-Altgeräte und Datenträger sicher und gesetzeskonform entsorgen möchten, finden in ProCoReX Europe GmbH einen erfahrenen und vertrauenswürdigen Partner. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland fon ..: 023139757743

web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-essen/

email : info@procorex.de Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar. Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden. Pressekontakt: ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna fon ..: 023139757743

web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-essen/

email : info@procorex.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten