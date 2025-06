Startseite Copper Giant erwirbt in kolumbianischem Porphyrgürtel aus der Jurazeit ein strategisches Konzessionspaket mit 53.474 Hektar Grun Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-06-27 15:13. Zusätzlich gibt das Unternehmen die Beendigung seines At-The-Market-(ATM)-Aktienzuteilungsprogramms gemeinsam mit Research Capital bekannt Vancouver, British Columbia - 27. Juni 2025 / IRW-Press / Copper Giant Resources Corp. (Copper Giant oder das Unternehmen) (TSXV: CGNT, OTCQB: LBCMF, FWB: 29H0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine finale Vereinbarung zum Erwerb von 100 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien der Firma Grupo Minera Sol S.A.S. (Grupo Minera Sol) unterzeichnet hat. Grupo Minera Sol ist ein kolumbianisches Unternehmen in Privatbesitz, das über 12 Bergbaukonzessionen mit einer Gesamtfläche von 53.474 Hektar (siehe Abbildung 1) im Bereich eines mineralreichen Porphyrgürtels aus der Jurazeit in Kolumbien verfügt. Als Gegenleistung wird Copper Giant 7.500.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 0,21 $ pro Aktie an die Aktionäre von Grupo Minera Sol ausgeben. Die Transaktion unterliegt der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange. Die Pachtflächen von Grupo Minera Sol grenzen an das bestehende Konzessionspaket von Copper Giant und befinden sich größtenteils im Departamento de Cauca (Gemeindegebiet Santa Rosa); Ausläufer reichen bis ins Departamento de Putumayo und ins Gemeindegebiet Mocoa. Die zusammengelegten Claims erstrecken sich nunmehr über rund 136.425 Hektar - das ist ein Zuwachs von 64 % - und machen Copper Giant zu einem der größten Grundbesitzer in den besonders aussichtsreichen Porphyrzonen Kolumbiens. Strategische Eckdaten - Erweiterung der Konzessionsflächen: Copper Giant erweitert seine Konzessionsflächen von 82.951 auf 136.425 Hektar und schafft damit einen prominenten durchgehenden Korridor von 75 Kilometern Länge im jurassischen Porphyrgürtel Kolumbiens. - Regionale Prospektivität: Aus dem 75 km langen Entwicklungszug liegen bereits historische Daten zur Geochemie des Bodens sowie Prospektionsergebnisse vor; er weist im Hinblick auf seine Ausdehnung geologische Parallelen zu jenem Korridor in Ecuador auf, in dem sich die Konzessionsgebiete Mirador, Warintza und Panantza-San Carlos befinden.* - Grundlage auf Distriktebene: Zusammen mit dem sich bei Mocoa abzeichnenden Potenzial auf Distriktebene ist Copper Giant dank der neu hinzugewonnenen Flächen in der Lage, mehrere Zielzonen hoher Priorität in einem aus geologischer Sicht ertragreichen und noch kaum explorierten Mineralgürtel zu definieren. Dieser Erwerb stärkt unsere strategische Präsenz in einem der aussichtsreichsten kupferführenden Porphyrgürtel der Anden. Er zeugt von unserem Vertrauen in das langfristige Potenzial der Region Mocoa, von unseren laufenden Investitionen in Partnerschaften vor Ort und von unserer Überzeugung, dass die nächste Generation großer Kupferentdeckungen in Projekten zu finden sein wird, die eine entsprechende Größe und auch Kontinuität aufweisen, erklärt President & CEO Ian Harris. Durch solide Basisarbeit und vertrauenswürdige Beziehungen haben wir die richtigen Voraussetzungen geschaffen, um dieses Bergbaurevier auf verantwortungsvolle und kooperative Weise zu konsolidieren. *Mirador, Warintza und Panantza-San Carlos stehen in keiner Verbindung zu Copper Giant und es kann nicht garantiert werden, dass die Projekte von Copper Giant in der Zukunft auch tatsächlich Erträge abwerfen. Es sollten keine Rückschlüsse auf Mineralressourcen oder Mineralreserven in benachbarten oder nahe gelegenen Lagerstätten gezogen werden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80177/CopperGiant_270625_de_... Abbildung 1 - Konzessionsgebiete von Minera Sol und Copper Giant Beendigung des ATM-Aktienzuteilungsprogramms Copper Giant und Research Capital Corporation sind übereingekommen, dass das At-The-Market-(ATM)-Aktienzuteilungsprogramm des Unternehmens, wie in der Aktienzuteilungsvereinbarung vom 22. Januar 2025 vereinbart, beendet werden soll. Diese strategische Entscheidung spiegelt die positiven Aussichten des Unternehmens und sein Bekenntnis zur größtmöglichen Steigerung des Unternehmenswertes wider. Die Beendigung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Die ATM-Platzierung erbrachte einen Gesamterlös von 2.017.000 $ (siehe Pressemeldung vom 10. April 2025). Über Copper Giant Copper Giant Resources Corp. ist ein Teilunternehmen der Fiore Group, einer privaten und gut etablierten kanadischen Organisation, die für den Aufbau erfolgreicher, einflussreicher Unternehmen im gesamten Rohstoffsektor bekannt ist. Copper Giant wurde mit dem einzigen Ziel gegründet, hochwertige Kupferprojekte über die Ressourcendefinition hinaus zu erschließen - verantwortungsbewusst, effizient und mit langfristig positiven Auswirkungen. Das Unternehmen wird von einem außergewöhnlich erfahrenen Team geleitet, das einige der wenigen großen Kupferminen, die in den letzten zwei Jahrzehnten erschlossen wurden, erfolgreich von der Entdeckung bis zur Errichtung geführt hat. Der derzeitige Schwerpunkt von Copper Giant liegt auf der Kupfer-Molybdän-Lagerstätte Mocoa im Süden Kolumbiens, das als eines der größten unerschlossenen Ressourcengebiete dieser Art in Nord- und Südamerika gilt. Jüngste Explorationserfolge haben ein entsprechendes Potenzial weit über die ursprüngliche Ausdehnung der Vorkommen hinaus aufgezeigt. Dadurch ist Mocoa zu einem aussichtreichen Kandidaten mit Distriktpotenzial avanciert - und gilt als Katalysator für die Namensgebung und Entwicklung des Unternehmens. Copper Giant wird von den Werten Respekt und Verantwortung getragen und ist der Good Neighbor-Philosophie verpflichtet. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine nachhaltige Wertschöpfung für alle Stakeholder zu erwirtschaften und eine bedeutende Rolle in der globalen Energiewende zu spielen. Weitere Informationen Ian Harris

Chief Executive Officer

harris@liberocopper.co

+1 303 956 2944 Tetiana Konstantynivska

Vice President Investor Relations

tk@liberocopper.co

+1 778 829 8455 Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. Alle darin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, über das Ergebnis der aktuellen Ressourcenexpansionsstrategie des Unternehmens, andere Aktivitäten und Errungenschaften des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: den erwarteten Abschluss der Transaktion mit Grupo Minera Sol, die potenziellen Vorteile der kombinierten Claims, den Zeitplan und den Erfolg für die Weiterentwicklung des Mocoa-Projekts, die Erweiterung der Ressourcenbasis von Mocoa, sind als zukunftsgerichtet zu betrachten. Obwohl Copper Giant der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, beinhalten auch, dass die TSX Venture Exchange den Abschluss der Transaktion mit Grupo Minera Sol nicht bestätigt; Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, die Volatilität der Stammaktien des Unternehmens, die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, die Ungewissheit von Reserven- und Ressourcenschätzungen, die Risiken, die mit dem Nichterreichen der Produktion verbunden sind, Verfahrens-, Genehmigungs- und Meldepflichten, Risiken im Zusammenhang mit der Betriebstätigkeit in Auslands- und Entwicklungsländern und der Einhaltung ausländischer Gesetze, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Änderungen ausländischer Gesetze und einer sich ändernden Bergbaupolitik und lokalen Eigentumsvorschriften in Kolumbien, die allgemeine Wirtschafts-, Markt-, politische oder Geschäftslage sowie behördliche und administrative Genehmigungen. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Copper Giant Resources Corp

Ian Harris

3123 - 595 Burrard Street

V7X 1J1 Vancouver

Kanada email : harrris@liberocopper.com Pressekontakt: Copper Giant Resources Corp

Ian Harris

3123 - 595 Burrard Street

V7X 1J1 Vancouver email : harrris@liberocopper.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten