Startseite Das Wasserschloss Mellenthin lockt im Juli mit vielfältigen Angeboten und täglichen Themen-Buffets Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-06-27 13:50. Im Wasserschloss Mellenthin kommen im Juli Aktiv-Urlauber, Genießer und Ruhesuchende mit täglichen Themen-Buffets und vielfältigen Angeboten für den perfekten Usedom-Urlaub voll auf ihre Kosten. Im Juli lädt das Wasserschloss Mellenthin auf Usedom zu einem unvergleichlichen Sommerurlaub ein, der Genuss und Aktivität perfekt vereint. Als zentraler Anlaufpunkt im Herzen der Insel bietet das historische Refugium ein maßgeschneidertes Urlaubserlebnis, das durch kulinarische Genüsse und attraktive Möglichkeiten zur Inselerkundung besticht. Das Schloss bietet sich an als ideale Wahl für alle, die im Hochsommer sowohl entspannte Gaumenfreuden als auch abwechslungsreiche Naturerlebnisse suchen. Kulinarische Höhepunkte auf Wasserschloss Mellenthin

Im Mittelpunkt des Juli-Angebots stehen die beliebten täglichen Themen-Buffets im historischen Rittersaal. Von Dienstag bis Samstag erwartet die Gäste eine abwechslungsreiche Auswahl, die keine Wünsche offenlässt. Ob das rustikale Ritterbuffet, das unterhaltsame Piraten-Spektakel oder der beliebte Brauer-Abend mit frisch gezapftem Bier aus der hauseigenen Brauerei - jeder Abend wird zum Fest. Diese Genusserlebnisse werden durch Produkte aus den schlosseigenen Manufakturen, wie der Brauerei, Destillerie und Kaffeerösterei, authentisch ergänzt. Sonntags rundet ein traditioneller Brunch das kulinarische Angebot ab. Aktiv die Insel entdecken

Die zentrale Lage des Wasserschlosses Mellenthin im Usedomer Achterland macht es zum idealen Ausgangspunkt für Erkundungstouren. Gäste können die Insel auf vielfältige Weise aktiv erleben: ob bei entspannten Radtouren durch die malerische Landschaft mit dem Fahrrad oder bei Ausflügen zu den lebhaften Kaiserbädern und endlosen Sandstränden. Die Nähe zu beidem - Küste und Achterland - ermöglicht eine flexible Gestaltung des Urlaubstages, angepasst an individuelle Vorlieben. Rundum-Sorglos-Pakete im Juli

Für einen besonders stressfreien Aufenthalt bietet das Wasserschloss Mellenthin im Juli attraktive Arrangements. Diese sorgfältig zusammengestellten Pakete, wie beispielsweise "7 Tage Erholung pur" oder die vielen anderen attraktiven Arrangements für längere Aufenthalte oder kleinere Auszeiten umfassen nicht nur Übernachtungen, sondern oft auch die Teilnahme an den Themen-Buffets sowie Zugang zum schlosseigenen Wellnessbereich. So können Gäste einen unbeschwerten Urlaub genießen, bei dem sowohl die Erholung als auch die Entdeckung der Insel miteinander kombiniert werden können.

