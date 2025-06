Startseite Weltumwelttag 2025: Scientology-Kirche Budapest bringt Religion und Umweltschutz zusammen Pressetext verfasst von Frank Busch am Do, 2025-06-26 16:40. Am Weltumwelttag 2025 veranstaltete die Scientology-Kirche in Budapest einen Runden Tisch mit dem Titel "Die Gegenwart und Zukunft des Umweltschutzes aus der Sicht von Wissenschaft und Religion". Wissenschaftler und Vertreter verschiedener Religionen - Adventisten, Katholiken, Hindus und Scientologen - kamen zu einem seltenen und bedeutungsvollen Dialog zusammen. In einer Zeit zunehmender Umweltkrisen war die Notwendigkeit eines wertebasierten Ansatzes für Maßnahmen noch nie so dringend. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen hat dies erkannt und die Initiative Faith for Earth ins Leben gerufen - eine globale Anstrengung, um religiöse Gemeinschaften als wichtige Partner für den Schutz unseres Planeten zu gewinnen. Im Mittelpunkt dieser Initiative steht ein einfacher, aber tiefgreifender Gedanke: dass moralische Führung und innerer Wandel für die Nachhaltigkeit ebenso wichtig sind wie Wissenschaft und Technologie. Wir sehen, dass diese Vision in Ungarn immer deutlicher zum Leben erweckt wird – durch eine Bewegung, die vom 'Weg zum Glücklichsein' inspiriert ist. Der von L. Ron Hubbard verfasste Moralkodex mobilisiert Bürger dazu, sinnvolle und praktische Schritte zur Verbesserung der Umwelt zu unternehmen. Ein reines Gewissen – ein sauberer Planet Dieser werteorientierte Ansatz spiegelte sich auch in den Gesprächen des Runden Tisches in der Scientology-Kirche Budapest wider. In den Diskussionen wurde ein gemeinsames Verständnis deutlich: Echte ökologische Nachhaltigkeit erfordert mehr als politische Reformen oder grüne Technologien. Sie erfordert eine Veränderung der Art und Weise, wie Menschen denken, leben und Verantwortung übernehmen. Ein Sprecher der Scientology Kirche betonte, dass ein wirklicher Wandel beginnt, wenn sich der Einzelne entscheidet, ethisch zu leben - nicht aus Angst, sondern aus Fürsorge. Ein Gedanke aus der Regel "Schützen und verbessern Sie ihre Umwelt" aus dem Weg zum Glücklichsein fand während der gesamten Veranstaltung Widerhall: "Der Gedanke, dass man an der Erde teilhat und dass man helfen kann und sollte, für sie zu sorgen, mag gewaltig erscheinen und einigen völlig unreal vorkommen. Aber in unserer Zeit kann etwas, das auf der anderen Seite der Erde geschieht, sogar aus einer so großen Entfernung einen Einfluss auf das Geschehen in Ihren eigenen vier Wänden haben." (L. Ron Hubbard) In einer Welt, die oft die Bequemlichkeit über das Gewissen stellt, traf diese Botschaft den Nerv der Teilnehmer und erinnerte sie daran, dass die Sorge um die Umwelt letztlich eine persönliche Entscheidung ist, die Tag für Tag wiederholt wird. Ungarische Scientologen für Umweltschutz Dieses Prinzip wird in der Arbeit der Jobb Világ Mozgalom (Bewegung für eine bessere Welt) sichtbar gelebt, die von Attila Kis-Balázs gegründet wurde, einem ungarischen Scientologen, dessen Engagement für den Umweltschutz tief im "Weg zum Glücklichsein" verwurzelt ist. Was als Alleingang begann - das Aufsammeln von Müll als Kind - entwickelte sich zu einer lebendigen nationalen Freiwilligenbewegung. Heute nehmen Hunderte von Menschen an den in ganz Ungarn organisierten Aufräumaktionen teil. "Der Weg zum Glücklichsein gab mir Klarheit. Er hat mir gezeigt, dass es nicht nur idealistisch ist, Gutes zu tun - es ist unerlässlich. Wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie etwas bewirken können, dann tun sie es auch", sagt Attila Kis-Balázs. Jede Müllsammelaktion wird von Grundsätzen wie den folgenden geleitet: "Geben Sie ein gutes Beispiel." "Schützen und verbessern Sie ihre Umwelt." Diese Ideen sind nicht theoretisch, sondern werden durch monatliche Veranstaltungen in die Praxis umgesetzt, die Freude machen, alle einbeziehen und sehr erfüllend sind. Über Frank Busch Vorname

Frank Nachname

Busch Adresse

Domstraße 9 20095 Hamburg Branche

Religion Komplettes Benutzerprofil betrachten