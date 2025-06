Startseite Ornellaia unterstützt die Solomon R. Guggenheim Foundation und erneuert damit sein Engagement für die Kunst Pressetext verfasst von memo@thurner-pr.com am Do, 2025-06-26 12:01. Die diesjährige Auktion der Vendemmia d'Artista fand ihren Abschluss in einer Spende zugunsten der Solomon R. Guggenheim Foundation. Im Rahmen einer von Bonham's zwischen dem 12. und 24. Juni organisierten Online-Auktion stellt Ornellaia 300.000 US-Dollar zur Verfügung zur konservatorischen Behandlung und vertieften Analyse ausgewählter Werke der kommenden Ausstellung „Collection in Focus“ im Guggenheim New York, die am 15. Juli 2025 eröffnet wird. Während der Auktion, die am 24. Juni endete, wurde eine Reihe von großformatigen Flaschen des Ornellaia Vendemmia d'Artista 2022 „La Determinazione“ (Die Entschlossenheit), die vom Künstler Pascale Marthine Tayou kreiert wurden, von Sammlern aus der ganzen Welt erworben. Bei der Interpretation des Jahrgangscharakters des Ornellaia 2022 hat der kamerunische Künstler den Lebenszyklus der Pflanze in den Mittelpunkt gestellt und ist dabei seiner künstlerischen Praxis treu geblieben, in der die Materialität der Farbe und die Lebensfreude untrennbar miteinander verbunden sind. "Ich danke allen Sammlern, die an der Auktion teilgenommen haben, und all jenen, die unser Engagement für die Kunstwelt über die Jahre hinweg geteilt haben, von ganzem Herzen. Wir sind stolz darauf, die kommende Ausstellung „Collection in Focus Modern European Currents“ im Guggenheim in New York zu unterstützen. Ich persönlich bin sehr gespannt darauf, die außergewöhnlichen Werke zu bewundern", erklärt Lamberto Frescobaldi, Vorsitzender der Gruppe. Mit der Spende der Vendemmia d'Artista an die Solomon R. Guggenheim Foundation bekräftigt Ornellaia sein Engagement für die Bewahrung der Kunst als universelles Erbe und dafür, sie einem breiten Publikum in aller Welt zugänglich zu machen. "Wir sind Ornellaia und seinem Projekt Vendemmia d‘Artista sehr dankbar für die langjährige Großzügigkeit gegenüber dem Guggenheim. Die bemerkenswerte diesjährige Initiative ermöglicht die Konservierung wichtiger und selten gesehener Werke, die in der Ausstellung Collection in Focus: Modern European Currents gezeigt werden", sagt Dr. Mariët Westermann, Direktorin und CEO des Solomon R. Guggenheim Museum and Foundation. Vendemmia d’Artista

Die Vendemmia d'Artista begann mit dem Jahrgang 2006. Jedes Jahr wird ein zeitgenössischer Künstler eingeladen, den Jahrgangscharakter zu interpretieren durch die Schaffung von Werken zur Personalisierung der Flaschen. Das Projekt umfasst die großen Formate (Doppelmagnums, Imperials und eine Salmanazar), die vom Künstler gestaltet werden und anschliessend zur Versteigerung kommen. Der Auktionserlös kommt Stiftungen und Museen auf der ganzen Welt zugute. Die Vendemmia d'Artista, inzwischen in ihrer 17. Edition, ist bekannt für ihr Engagement, allen Menschen weltweit den Zugang zur Kunst zu ermöglichen. Solomon R. Guggenheim Foundation

Die Solomon R. Guggenheim Foundation wurde 1937 gegründet und engagiert sich für die Förderung von Verständnis und Wertschätzung moderner und zeitgenössischer Kunst durch Ausstellungen, Bildungsprogramme, Forschungsinitiativen und Publikationen. Zu der internationalen Museumskonstellation gehören das Guggenheim New York, die Peggy Guggenheim Collection, das Guggenheim Bilbao und das künftige Guggenheim Abu Dhabi. Das von Frank Lloyd Wright entworfene Guggenheim in New York gilt als „Tempel des Geistes", in dem sich radikale Kunst und Architektur treffen, und ist eines von acht Gebäuden in den Vereinigten Staaten, die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurden. Weitere Informationen über das New Yorker Guggenheim und die Aktivitäten der Stiftung in aller Welt finden Sie unter guggenheim.org.