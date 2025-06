Startseite Wie das mit dem Uran funktioniert Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-06-26 10:56. Das Thema Uran bewegt die Menschen. Energie soll sauber und immer verfügbar sein, das kann die Kernkraft. Vom Abbau des Uranerzes bis zur Entsorgung des Atommülls ist es ein langer Weg. Aus dem Uranerz wird Uran extrahiert, raffiniert und letztendlich wird ein Brennelement daraus gemacht. Rund drei Jahre bleibt der Brennstoff im Reaktor, dann folgt die Zwischenlagerung, die Wiederaufbereitung und das Recycling. Dann kann der Abfall entsorgt werden. Beim Uranabbau zu Anfang wird Tagebau, Untertagebau oder Auflösung und Gewinnung über Bohrlöcher betrieben (In-situ-Gewinnung, ISR). Meist wird die ISR angewandt oder das Uran wird in einer Mühle gelaugt. Nachdem U3O8 zu Urandioxid veredelt wurde, kommt die Anreicherung. Die meisten Atomkraftwerke brauchen Brennstoff mit 3,5 bis 5 Prozent U-235, damit niedrig angereichertes Uran. Viele moderne und auch die kleinen modularen Reaktoren brauchen dagegen höhere Anreicherungen, das sogenannte HALEU, also hoch bis etwa 20 Prozent angereichertes Uran. Das angereicherte Uran wird zu einem Pulver umgewandelt, aus dem dann die Kernbrennelemente entstehen. Rund zwei Drittel der globalen Uranproduktion stammen aus Kasachstan, Kanada und Australien. Gehandelt wird Uran auf dem Spotmarkt, vor allem aber über mittel- bis langfristige Kontrakte (Terminmarkt). Anders als bei Gold etwa gibt es für Uran keine Börse. Energieversorger kaufen Uran und auch Investoren erwerben physische Uranvorräte. Internationale Kontrollen sollen gewährleisten, dass Anreicherungsanlagen nicht für die Herstellung von Uran, das für Atomwaffen geeignet ist, benutzt werden. Da der zunehmende globale Energiehunger nur mithilfe der Atomkraft bedient werden kann, wird eifrig an neuen Kernkraftwerken gebaut. Und so könnte Uran knapp werden. Uran gibt es bei Premier American Uranium - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/premier-americ... - in ausgezeichneten Uranregionen wie Colorado, Wyoming und New Mexiko. IsoEnergy - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/isoenergy-ltd/ - besitzt in Saskatchewan sowie in Australien, Argentinien und in den USA hochgradige Uran-Lagerstätten sowie ein Portfolio von genehmigten Uran- und Vanadium-Minen in Utah. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -) und Premier American Uranium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/premier-american-uranium-... -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. ? Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

