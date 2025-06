20 Jahre Verfuß in Wipperfürth – Verwurzelt in der Region

Bauunternehmung feiert Standortjubiläum

Wipperfürth, Juni 2025 – Vor genau 20 Jahren setzte die Bauunternehmung Verfuß mit der Eröffnung ihrer Niederlassung in Wipperfürth ein starkes Zeichen: Trotz herausfordernder Zeiten für die Bauwirtschaft investierte das Unternehmen bewusst in den Ausbau seiner Präsenz im Oberbergischen Kreis – mit dem klaren Ziel, neue Märkte zu erschließen und nah an den Menschen und Projekten der Region zu sein.

Die Entscheidung erwies sich als richtungsweisend. Bereits im Jahr 2004 hatte Verfuß im Rahmen eines Verbundprojekts die Potenziale neuer Märkte analysiert. Die Region Bergisches Land zeigte sich dabei als besonders vielversprechend – sowohl in Bezug auf die Nachfrage im Industrie- und Gewerbebau als auch im privaten Wohnungsbau.

Mit dem neuen Standort an der Lenneper Straße 3 in Wipperfürth wurde im Juni 2005 der Grundstein für eine nachhaltige Entwicklung gelegt. Die Leitung der Niederlassung übernahm Dipl.-Ing. Hans-Jörg Schneider.

„Das besondere an den Projekten und an meiner Arbeit als Niederlassungsleiter in Wipperfürth sind und waren immer die Menschen.“ - Hans-Jörg Schneider

Seither ist viel passiert. In den vergangenen 20 Jahren hat die Niederlassung Wipperfürth eine Vielzahl an Bauprojekten begleitet – vom Wohnungsbau über Gewerbeobjekte bis hin zu komplexen Sanierungen im Bestand. Dabei standen Kundennähe und Bodenständigkeit immer an vorderster Stelle.

Einige dieser Projekte stechen besonders hervor, sei es aufgrund ihrer technischen Anforderungen, ihres historischen Kontexts oder ihrer individuellen Lösungen:

Olefshof:

Bauen im Bestand hat für unsere Wipperfürther Niederlassung immer einen Schwerpunkt dargestellt. Ein Beispiel ist der Olefshof in Köln-Zündorf, eines der größeren Denkmalschutzvorhaben der Niederlassung Wipperfürth. Zwischen 2007 und 2008 wurden das historische Herrenhaus und die angrenzenden Stallgebäude in 27 Eigentumswohnungen mit hochwertiger Innenausstattung umgebaut. Insgesamt entstanden rund 2.500m² Wohnfläche. Die Umsetzung erfolgte unter strengen denkmalrechtlichen Vorgaben und erforderte einen verkaufsangepassten Bauablauf.

Bauhof der Gemeinden Wipperfürth und Hückeswagen:

Im Rahmen eines interkommunalen „Shared Services“-Projekts errichtete Verfuß von 2012 bis 2013 als Generalunternehmer den gemeinsamen Bauhof der Städte Wipperfürth und Hückeswagen. Das schlüsselfertige Bauvorhaben umfasste ein Verwaltungsgebäude (400m²), eine Salzhalle mit 900t Lagerkapazität sowie eine 70m lange Fahrzeughalle mit Werkstatt (1.600m²). Besonders hervorzuheben ist die termingerechte Fertigstellung und die centgenaue Einhaltung des Kostenrahmens von 3,5Mio.Euro – ein Punkt, auf den Hans-Jörg Schneider bis heute stolz ist.

Kino Bensberg:

Ein weiteres interessantes Projekt war der Um- und Neubau von Helmut Brunottes Kino in Bensberg. Zwischen 2009 und 2011 begleitete Hans-Jörg Schneider die schrittweise Modernisierung des Cineplex Bensberg, nachdem er zufällig über einen Zeitungsartikel von dem Projekt erfahren hatte. Nach ersten Umbaumaßnahmen in einem bestehenden Kinosaal wurde 2011 ein neuer, barrierefreier Kinosaal mit 270 Sitzplätzen errichtet. Der Neubau wurde als Brückenkonstruktion über die Steinstraße gebaut und ruht auf sechs V-förmigen Stahlbetonstützen sowie neun 25m langen Fertigteilträgern. Die Bauarbeiten fanden teilweise nachts und an Wochenenden statt, um den laufenden Betrieb und den Straßenverkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen.

Die erfolgreiche Umsetzung in Bensberg war schließlich auch der Türöffner für ein weiteres Kino-Projekt: das SEVEN in Gummersbach, das das Unternehmen rund zehn Jahre später realisieren durfte.

Halle 12:

Die Sanierung und Umnutzung der denkmalgeschützten ehemaligen Zollhalle 12 zählt für Hans-Jörg Schneider zu den besonders prägenden Projekten seiner Laufbahn. In den Jahren 2009 bis 2010 wurde das Gebäude nach Entwurf der Molestina-Architekten umfassend saniert, umgebaut und erweitert. Mit seinem goldenen Dach gehört die Halle 12 seit der Fertigstellung zu den stadtbildprägenden Gebäuden in der Rheinsilhouette des Rheinauhafens. Im Erdgeschoss entstanden Flächen für Einzelhandel, Gastronomie und Ausstellungen. Das Obergeschoss sowie ein neu errichtetes Staffelgeschoss wurden zu Wohnraum mit Rheinblick umgenutzt. Mit über 6.000m² Fläche und einer Bauzeit von 18 Monaten war dieses Projekt ein beeindruckendes Beispiel für die Verbindung von Tradition und moderner Stadtentwicklung.

Halle 12 zählt nicht nur zu den anspruchsvollsten Projekten der Niederlassung Wipperfürth. Sie war zugleich ausschlaggebend für die Gründung der Kölner Niederlassung, mit der Verfuß seine Präsenz im Rheinland weiter ausbaute.

Zum Jubiläum blickt das Unternehmen nicht nur mit Stolz auf die vergangenen Jahre zurück, sondern auch mit Zuversicht in die Zukunft.

„Hans-Jörg hat mit seinem großen Engagement und seiner bodenständigen Art in den letzten beiden Jahrzehnten viel für unser Unternehmen geleistet. Er hat Vertrauen aufgebaut und damit viele Kunden an uns gebunden. Herzlichen Dank dafür und mein persönlicher Glückwunsch zu 20 Jahren Verfuß in Wipperfürth!“ – Ben Kreuzer (Geschäftsführer)

Weitere Infos: www.verfuss.de

Ansprechpartnerinnen für die Medien:

Verfuß GmbH

Julia Korte

Mendener Straße 40

58675 Hemer

Tel.: 02372 / 92 71 0

j.korte@verfuss.de

www.verfuss.de

Verfuß GmbH NL Köln

Helen Kreuzer

Brückenstraße 17

50667 Köln

Tel.: 0221 / 12 60 68 0

h.kreuzer@verfuss.de

www.verfuss-koeln.de