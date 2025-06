Startseite Privatstunde bei Susanne Scheuböck: Auf den Fuss kommen. Pressetext verfasst von Soebuetay am Mi, 2025-06-25 22:33. Tanzen. Standard. Turniertraining. Heute – Freitag den 20.6.2025 – haben wir die erste kurze Seite im Tango angepasst – technisch betrachtet. Es lief zunächst nicht ganz sauber. Der Grund? Wie so oft: Balance. Beim Tango – und ganz besonders im Paar – ist das Thema „auf dem Fuß stehen“ zentral. Was vielen nicht bewusst ist: Auch wenn wir im Paar tanzen, trägt jeder Tänzer allein die Verantwortung für seine eigene Balance. Und genau hier wurde es interessant. ???? Unterschiedliche Standpositionen

Jeder steht anders auf dem Fuß. Der eine etwas weiter vorne, der andere eher hinten. Das betrifft nicht nur den äußeren Eindruck, sondern hat konkrete technische Folgen: Wer hinten im Fuß steht, muss sein Körperzentrum („Center") darüber bringen, um wirklich auf dem Fuß zu stehen. Erst wenn das Center über dem Fuß ist, ist der Standpunkt stabil – die Hüfte ist frei, die Bewegung flüssig.

