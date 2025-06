Startseite Workshop Webinar: Projektmangement-Toolbox am 15.07. und 16.07.2025 Pressetext verfasst von berndblase am Mi, 2025-06-25 20:13. "Der Betrieb hält die Lichter an, die Strategie sorgt für ein Licht am Ende des Tunnels, aber das Projektmanagement ist der Zug, der die Organisation vorwärts bringt.”

Joy Gumz Anmeldung: info@berndblase.de oder in der APP: Bernd Blase Coaching. 9 bis 17 Uhr. TN-Gebühr: 250€, inkl. MwSt. für 2 Tage. Maximale Teilnehmeranzahl: 36 Tag 1: Planung, Zielsetzung und Organisation Uhrzeit, Thema, Tools & Methoden 09:00–09:30

Begrüßung & Einführung Ziel, Ablauf, Erwartungen (Post-its)

09:30–10:15

Was ist Projektmanagement?

Projektmanagement-Dreieck, Projektlebenszyklus, Phasenplan 10:15–11:00

Projektplanung – Überblick Projektablaufplan, PSP, Aktivitäten- & Kapazitätsplanung

11:00–11:15 Pause 11:15–12:00

Zeitplanung & Netzplantechnik

Netzplantechnik, Methode des kritischen Pfades 12:00–13:00

Zielklärung im Projekt

SMART-Methode, Lasten- & Pflichtenheft, Meilensteinplanung 13:00–14:00

Mittagspause 14:00–14:45

Kreativitätstechniken im PM Brainstorming, Mindmapping 14:45–15:30

PM-Methoden im Vergleich Klassisch, Agil, Hybrid, Projektorganisation 15:30–15:45

Pause – 15:45–17:00

Agiles Projektmanagement Scrum, Kanban-Board, PDCA-Zyklus, Wasserfall-Vergleich 17:00–17:15

Reflexion & Wrap-up Tag 1 Fragen, Erkenntnisse Tag 2: Analyse, Steuerung, Risiken und Vorlagen 09:00–09:15

Rückblick & Einstieg

Kurze Wiederholung 09:15–10:15

Analyse-Tools im Projekt

SWOT, ABC, Stakeholder-, Szenario-, PERT-Methode 10:15–11:00

Strategische PM-Tools Benchmarking, Projektportfolio 11:00–11:15

Pause 11:15–12:15

Visualisierung im PM Gantt-Diagramm, Roadmapping, Projekt-Canvas, Strategy Map 12:15–13:15

Risikomanagement & Abweichungen Risikoanalyse, Ishikawa-Diagramm 13:15–14:15

Mittagspause 14:15–15:15

Projektcontrolling & Status Plan-Ist-Vergleich, Burn-Down, Earned Value, CPI/SPI 15:15–16:00

Projektteam und Verantwortung Rollen, RACI-Matrix, Abwesenheitsplanung, Teambuilding 16:00–16:45

Projektabschluss & Dokumentation Meeting-Vorlagen, Change Request, Lessons Learned 16:45–17:00

Abschlussrunde Feedback, Transferfragen, Zertifikate (optional) Unterlagen & Materialien

Toolbox-Handout mit Kurzbeschreibungen aller 45 Tools Übungsvorlagen: PSP, Gantt, SMART-Ziele, Stakeholderanalyse etc. Gruppenaufgaben mit Fallbeispielen (optional auch eigene Projekte) Digitale Tools: Trello, Miro, Excel, PowerPoint-Vorlagen Pressestelle:

