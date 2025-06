Startseite quickz: Günstige Fahrten per App buchen Pressetext verfasst von quickz am Mi, 2025-06-25 16:52. Insbesondere im städtischen Raum verzichten immer mehr Menschen auf ein eigenes Auto. ÖPNV und CarSharing machen es oft überflüssig. Doch nicht immer fahren Bus und Bahn so wie man sie braucht. Und nicht jede*r besitzt einen Führerschein. Und wer feiert, darf sowieso nicht selbst fahren. Doch es gibt eine Lösung für dieses Problem: Mit der Mobilitäts- und Taxi-App quickz, angeboten vom gleichnamigen Unternehmen aus Trier, können Sie in vielen deutschen Städten und in Luxemburg günstige Fahrten von einer Adresse zur anderen buchen. Dabei haben Sie die Wahl zwischen Fahrten mit selbstständigen, unabhängigen Fahrern, welche über quickz vermittelt werden, oder konventionellen Taxen. Wählen Sie bei Ihrer Buchung einfach die gewünschte Fahrzeugklasse aus. Vor der Buchung einer Fahrt wird Ihnen der Preis im Voraus gezeigt. Damit vermeiden Sie böse Überraschungen. Bei den eingesetzten Fahrzeugen handelt es sich um umweltfreundliche Modelle. Es befinden sich auch Elektrofahrzeuge in der quick-Flotte. Sie haben die Auswahl zwischen unterschiedlichen Fahrzeugkategorien. Ob von einer Feier nach Hause, von einem Ende einer Stadt zum anderen, von der Stadt in umliegende Dörfer oder zum nächsten Flughafen. Allein oder mit mehreren Personen. Sie finden die quickz-App im Apple App Store und bei Google Play. Die Registrierung geht einfach und schnell. Direkt im Anschluss können Sie Ihre erste Fahrt buchen. Leisten Sie einen Beitrag zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit und nutzen Sie günstige Fahrten von quickz. Informationen sowie die App finden Sie unter https://quickz.eu/. Über quickz Komplettes Benutzerprofil betrachten