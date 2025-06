Startseite Immobilienverkauf im Alter - Sicherheit und Vertrauen stehen im Mittelpunkt Pressetext verfasst von prmaximus am Mi, 2025-06-25 13:32. Die Jurende Immobilien GmbH aus Mühlacker hat sich als einfühlsamer Partner für ältere Immobilieneigentümer beim Verkauf etabliert. Das Unternehmen versteht die besonderen Herausforderungen und emotionalen Aspekte, die mit dem Verkauf des Familienheims verbunden sind. Mit spezieller Beratungskompetenz begleitet das Team ältere Immobilieneigentümer durch den gesamten Verkaufsprozess und schafft dabei die nötige Sicherheit für diese wichtige Lebensentscheidung. "Der Verkauf einer Immobilie im Alter ist oft mehr als nur eine wirtschaftliche Entscheidung", erklärt Geschäftsführer Carsten Jurende. "Hier geht es um Lebenserinnerungen, um Sicherheit im Alter und oft um die Finanzierung des neuen Lebensabschnitts. Wir nehmen uns die Zeit, die unsere Kunden brauchen." Die Experten berücksichtigen bei der Beratung die vielfältigen Aspekte des Immobilienverkaufs im Alter. Dazu gehören steuerliche Überlegungen ebenso wie die Frage nach altersgerechtem Wohnen oder der optimalen Nutzung des Verkaufserlöses. Häufig spielen auch familienrechtliche Aspekte eine Rolle, wenn Erben frühzeitig in die Entscheidungen einbezogen werden sollen. Besonders wichtig ist dem Unternehmen der vertrauensvolle Umgang mit den älteren Kunden. Transparente Kommunikation, ausreichend Bedenkzeit und die Einbindung von Angehörigen gehören zum Standard der Beratung. Die Immobilienexperten nehmen sich bewusst mehr Zeit für Erklärungen und sorgen dafür, dass alle Schritte des Verkaufsprozesses nachvollziehbar sind. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung bei praktischen Fragen rund um den Immobilienverkauf. Dazu gehört die Koordination mit Notaren, die Hilfe bei der Entrümpelung oder die Empfehlung vertrauensvoller Handwerker für notwendige Instandsetzungsarbeiten. Diese ganzheitliche Betreuung entlastet die Immobilieneigentümer und ihre Familien spürbar. Das Unternehmen arbeitet dabei eng mit lokalen Partnern zusammen, um auch bei der Suche nach altersgerechten Wohnalternativen unterstützen zu können. Von der barrierefreien Wohnung bis hin zur betreuten Wohnanlage können die Immobilienexperten wertvolle Kontakte vermitteln und so den Übergang in den neuen Lebensabschnitt erleichtern. Weiterführende Informationen zu den Leistungen des Unternehmens finden Interessierte als Immobilienmakler Maulbronn, für das Thema Haus verkaufen Pforzheim und für Immobilien Enzkreis. Jurende Immobilien GmbH

Carsten Christopher Jurende

Herrenwaag 36 75417 Mühlacker

Deutschland E-Mail: info@jurende-immobilien.de

Homepage: https://www.jurende-immobilien.de/

Telefon: 07041 80 89 710 Pressekontakt

wavepoint GmbH & Co. KG

Sascha Tiebel

Bonner Straße 12 51379 Leverkusen

Deutschland E-Mail: info@wavepoint.de

Homepage: https://www.wavepoint.de

