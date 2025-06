Startseite Neues Vergleichsportal hilft KFZ-Werkstätten bei der Auswahl der optimalen Softwarelösung Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-06-25 13:08. Ab sofort ist ein neues Online-Portal verfügbar, das KFZ-Werkstätten hilft, die richtige KFZ-Werkstatt-Software zu finden. Göttingen, 23. Juni 2025 - Unter https://kfz-werkstatt-software.de/ steht KFZ-Werkstätten ab sofort ein zentraler Anlaufpunkt zur Verfügung, um die passende Werkstatt-Software für die eigenen Anforderungen zu finden. Das Portal richtet sich gezielt an Betriebe im Automobilbereich, die ihre Prozesse digitalisieren und optimieren möchten - vom kleinen Familienbetrieb bis zum großen Mehrmarken-Servicecenter. Ob Terminplanung, Fahrzeugverwaltung, Teilelogistik, Schnittstellen zu Ersatzteilhändlern oder automatisierte Rechnungsstellung - die Anforderungen an eine moderne KFZ-Werkstatt-Software sind vielfältig. Genau hier setzt das neue Vergleichsportal an: KFZ-Werkstatt-Software.de unterstützt Werkstattinhaber und -leiter dabei, die passende Softwarelösung zu finden - neutral, unabhängig und kostenlos. Das Portal bietet einen umfassenden Marktüberblick über aktuelle Anbieter und Lösungen. Neben redaktionellen Beiträgen finden Nutzer auf der Plattform echte Erfahrungsberichte aus der Branche, fundierte Bewertungen sowie nützliche Praxistipps. Besonders hilfreich: Die interaktiven Vergleichs-Tools ermöglichen es, gezielt nach Funktionen, Preisstrukturen und betrieblichen Anforderungen zu filtern - egal ob für freie Werkstätten, spezialisierte Karosserie- und Lackierbetriebe oder Servicepartner von Automobilherstellern. "Die Digitalisierung macht auch vor der Werkstattbranche nicht halt. Mit KFZ-Werkstatt-Software.de wollen wir Betrieben helfen, den Überblick zu behalten und fundierte Entscheidungen zu treffen", erklärt Nico Müller, Betreiber des Portals. "Das Angebot an Softwarelösungen wächst stetig - unsere Plattform bündelt dieses Wissen und macht es für Werkstätten einfach zugänglich." KFZ-Werkstatt-Software.de versteht sich als unabhängige Vergleichsplattform. Es werden alle relevanten Lösungen im Markt vorgestellt - ohne bevorzugte Platzierungen, Paywalls oder versteckte Kosten. Der gesamte Service ist für Nutzer kostenlos und frei zugänglich. Ziel ist es, eine transparente und objektive Informationsbasis für eine zukunftsorientierte Softwareauswahl zu schaffen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: KFZ-Werkstatt-Software.de

KFZ-Werkstatt-Software.de ist das neue unabhängige Vergleichsportal für digitale Lösungen im Werkstattbereich. Die Plattform wurde speziell für KFZ-Werkstätten entwickelt, die auf der Suche nach der passenden Software zur Digitalisierung und Optimierung ihrer Betriebsabläufe sind. Ob Terminverwaltung, Fahrzeugannahme, Lagerverwaltung oder Anbindung an Ersatzteilhändler - das Portal bietet einen umfassenden Überblick über aktuelle Softwarelösungen am Markt. Ziel ist es, Werkstattbetrieben eine transparente, neutrale und kostenlose Entscheidungsgrundlage zu bieten. Nutzer finden auf KFZ-Werkstatt-Software.de nicht nur fundierte redaktionelle Beiträge und Praxistests, sondern auch echte Erfahrungsberichte von Anwendern. Interaktive Vergleichs-Tools ermöglichen es, passende Anbieter gezielt nach Funktionen, Preisen und Einsatzgebieten zu filtern - für jede Werkstattgröße und jeden Bedarf. KFZ-Werkstatt-Software.de versteht sich als verlässlicher Partner für alle, die die Digitalisierung in der Werkstattpraxis aktiv und informiert gestalten möchten.

