Startseite Bayerisches Münzkontor unterstützt Schmetterlingsschutz mit exklusiver Farbpräge-Edition Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-06-25 12:25. Bereits 20.000 Euro für die Stiftung für Mensch und Umwelt gesammelt Das Bayerische Münzkontor, eine der führenden Marken der international agierenden GÖDE Gruppe , verbindet Sammlerleidenschaft mit aktivem Umweltschutz: Mit der goldveredelten Schmetterlings-Edition unterstützt das renommierte Versandhandelsunternehmen die Stiftung für Mensch und Umwelt. Pro verkauftem Medaillenset fließen 10 Euro direkt in Projekte zum Schutz der heimischen Schmetterlingsarten und ihrer Lebensräume. "Unsere Sammler schätzen nicht nur die kunstvolle Gestaltung unserer Prägungen, sondern zunehmend auch die Möglichkeit, mit ihrer Leidenschaft etwas Gutes zu bewirken", erklärt ein Sprecher des Bayerischen Münzkontors. "Die Resonanz auf die Schmetterlings-Edition übertraf alle Erwartungen. Bereits 20.000 Euro konnten wir an die Stiftung für Mensch und Umwelt überreichen." Die in Berlin ansässige gemeinnützige Stiftung engagiert sich bundesweit für die Förderung der Biodiversität. Mit eigenen Projekten setzt sie sich für den Schutz von Insekten und speziell Schmetterlingen ein, deren Bestände in den vergangenen Jahrzehnten dramatisch zurückgegangen sind. Die limitierte Schmetterlings-Edition des Bayerischen Münzkontors zeigt auf kunstvolle Weise verschiedene heimische Schmetterlingsarten in brillanten Farben. Jede Medaille wird in aufwendiger Handarbeit veredelt und mit einer detailgetreuen Farbauflage versehen. Das Komplett-Set wird in einer hochwertigen Sammlerkassette geliefert und enthält ein Echtheitszertifikat sowie informative Begleittexte zu den dargestellten Schmetterlingsarten und ihren Lebensräumen. Als Teil der GÖDE Gruppe mit über 40 Jahren Erfahrung im Sammlermarkt und mehr als 10 Millionen Kunden weltweit - davon über 6 Millionen allein in Deutschland - verfügt das Bayerische Münzkontor über ein internationales Experten-Netzwerk und enge Kontakte zu Münzprägestätten, wodurch höchste Qualitätsstandards gewährleistet werden. "Wir sind stolz darauf, dass unsere Kunden durch den Erwerb dieser besonderen Edition nicht nur ihre Sammlung um ein ästhetisch herausragendes Stück erweitern, sondern gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum Naturschutz leisten", betont der Unternehmenssprecher. "Das Engagement für die Stiftung für Mensch und Umwelt ist Teil unserer Unternehmensphilosophie, hochwertige Sammlerstücke mit gesellschaftlicher Verantwortung zu verbinden." Weitere Informationen zur Schmetterlings-Edition erhalten Sie gerne auf Anfrage. Zu anderen exklusiven Prägeserien finden Sie Informationen im Online-Shop des Bayerischen Münzkontors. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Göde Holding GmbH & Co. KG

email : pr@goede-gruppe.de Die GÖDE Gruppe mit Sitz in Waldaschaff ist eine international tätige Unternehmensgruppe. Seit der Gründung 1978 durch Dr. Michael Göde hat sie sich zu einem der führenden Anbieter im Versandhandel für Sammlerartikel - insbesondere Münzen und Medaillen - entwickelt. Pressekontakt: Göde Holding GmbH & Co. KG

