Startseite Welcon Europe GmbH & Co. KG für "Top Kundenzufriedenheit" ausgezeichnet Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-06-25 09:58. DtGV ehrt Preisträger mit Deutschlands bester Marken Im Jahr 2025 stehen Marken mehr denn je im Spannungsfeld zwischen Tradition und Wandel: Während Konsument:innen sich an bewährten Markenwerten orientieren, erwarten sie zugleich Innovation, Authentizität und Verlässlichkeit, berichtete die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) in einer aktuellen Mitteilung. In einem zunehmend dynamischen Marktumfeld entscheide nicht allein die Bekanntheit, sondern vor allem die tatsächliche Einlösung des Markenversprechens über den langfristigen Erfolg, hieß es weiter. Die DtGV hat im Rahmen ihrer Studienreihe "Deutscher Kunden-Award 2025/26 - Deutschlands beste Marken" untersucht, welchen Marken es in welchem Ausmaß gelingt, diese Anforderungen zu erfüllen. Mit mehr als 2.300 Hersteller-Marken in 167 Produktsegmenten stellte die diesjährige Untersuchung die bis dato umfassendste innerhalb der nunmehr fünfjährigen Studienreihe dar. Das Spektrum reichte erneut von A wie Abnehmprodukte bis Z wie Zahn- und Mundpflege. Eigenmarken des Handels wurden laut DtGV wie immer gezielt ausgeklammert, da diese Teil einer eigenen Studie sind. Insgesamt fußte die Untersuchung auf über 460.000 Datenpunkten, die im Rahmen einer Kundenbefragung online für die Wertungsbereiche Kundenzufriedenheit, Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis erhoben wurden. Die besten Marken innerhalb ihres Produktsegments sowie zusätzlich die nach Scorewert Top 20% einer segmentübergreifenden Auswertung seien ausgezeichnet worden. Welcon Europe GmbH & Co. KG, unter anderem bekannt für hochwertige Massagesessel und Boxspringbetten, wurde als Preisträger in der Rubrik "Top Kundenzufriedenheit" geehrt. Die Ehrung dieser Marke gilt als eine besondere Anerkennung in einem herausfordernden Marktumfeld. Die Auszeichnung von Welcon Europe GmbH & Co. KG zeige, dass sie es schaffe, die anspruchsvollen Erwartungen der Konsument:innen zu erfüllen und dabei ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit zu gewährleisten. Wie die DtGV weiter mitteilte, befindet sich der Markt in einem tiefgreifenden Wandel, der durch Digitalisierung, neue Vertriebskanäle und veränderte Konsumentenerwartungen geprägt sei. Marken müssten sich daher kontinuierlich anpassen und neu erfinden, ohne ihre Kernwerte und ihre Authentizität zu verlieren. Das Vertrauen der Kunden, so die DtGV, bleibe trotz aller Innovationen der wichtigste Ankerpunkt für den langfristigen Erfolg. Das Fazit der DtGV-Analyse lautete, dass der diesjährige "Deutscher Kunden-Award" einmal mehr zeigt, welche Marken den schwierigen Balanceakt zwischen Tradition und Innovation meistern. Die herausragende Platzierung von Welcon Europe GmbH & Co. KG in der Kategorie Kundenzufriedenheit sei dafür ein eindrucksvolles Beispiel. Die DtGV kündigte zudem an, die Studienreihe auch in den kommenden Jahren fortzusetzen und dabei weiterhin zuverlässige und umfassende Erkenntnisse über die besten Marken Deutschlands zu liefern. Damit wolle man den Konsument:innen eine verlässliche Orientierungshilfe bieten und den ausgezeichneten Marken die Möglichkeit geben, ihre Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Welcon Europe GmbH & Co. KG

Wohlbefinden, Entspannung und bewusstes Leben: Das ist seit vielen Jahren unsere Kern- kompetenz. Als einer der führenden Anbieter für hochwertiges Wellness-Equipment beliefern wir nicht nur professionelle Anwender wie zum Beispiel Hotels, Praxen oder Fitness- Studios, sondern auch private Kunden - überall in Deutschland und europaweit. Unser Lieferprogramm beschränkt sich bewusst auf Produkte, die man in dieser Qualität, Ausstattung und Güte oft lange sucht. Dass wir sie zu einem erstaunlich günstigen Preis bereithalten, hat einen einfachen, aber einleuchtenden Grund: Wir ersparen uns und Ihnen teure Werbung. Als Versandhändler verzichten wir zudem auf kostspielige Ladenlokale. Durch dieses kundenorientierte Marketing können wir Ihnen einen Preisvorteil einräumen, der ebenfalls zu einem entspannten Gefühl beiträgt. Lernen Sie uns kennen: Im Internet unter welcon.de oder ganz persönlich in unserer über 850 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche im niedersächsischen Hasede. Wir freuen uns, Sie mit dem Besten zu überzeugen!

