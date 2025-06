Startseite Explosionsgeschützte PUR-Werkzeuge für das thermische Isolieren in der Medizin- und Warmwassertechnik Pressetext verfasst von auchkomm am Mi, 2025-06-25 09:49. · Pentan-Gas verbessert Dämmung und verkürzt Produktion Mindelheim, den 28. Juni 2025. BBG, Systempartner für die Kunststoff verarbeitende Industrie, fertigt vermehrt explosionsgeschützte Werkzeuge und Stützformen für das Schäumen von Polyurethan. Diese Werkzeuge kommen zum Einsatz, wenn dem Polyurethan-Hartschaum bei der Verarbeitung Pentan-Gas beigemischt wird. Typische Anwendungen sind die thermische Isolierung von Warmwasserspeichern, Transportboxen für Blutkonserven und Impfstoffen oder von temperierten Laborgeräten wie Zentrifugen. Werkzeuge von klein bis groß BBG entwickelt und fertigt kundenspezifische Schäumwerkzeuge für PUR-Hartschaum zur Wärmedämmung in unterschiedlichen Größen und Komplexitätsgraden. Das Spektrum beginnt bei einfachen manuellen Ausführungen und reicht bis zu Universalwerkzeugen, mit denen unterschiedliche Größen eines Bauteils isoliert werden können. Sie ermöglichen eine wirtschaftliche Fertigung auch bei hoher Typenvielfalt. Automatische Selbstreinigungsfunktion Für die Werkzeugreinigung nutzt BBG eine Technik, die überschüssiges PUR über Entlüftungskammern im Deckel ableitet. Gereinigt wird anschließend automatisch – ohne dass weitere manuelle Nacharbeiten notwendig sind. Neben Stand-alone-Lösungen aus Werkzeug und PUR-Anlage zur manuellen Produktion kleiner Stückzahlen bietet BBG auch teil- und vollautomatisierte Systeme an. Für die Großserienfertigung realisiert das Unternehmen Werkzeuge zur Produktion in Reihe oder auf Rundläufern. Pentan-Beimischung erfordert explosionsgeschützte Werkzeuge Leicht entflammbare Gase wie Pentan werden zunehmend in der PUR-Hartschaumherstellung eingesetzt. Zu den Vorteilen des Materials zählt neben dem gegenüber anderen Treibgasen umweltfreundlicheren Global Warming Potential (GWP) und seinem günstigen Preis vor allem seine effiziente Schaumbildung. Denn es erzeugt eine feinzellige Struktur mit guten Dämmeigenschaften. Zudem verkürzt sich der Schäumprozess, was zu schnelleren Produktionszyklen führt. Allerdings müssen Werkzeuge und Produktionsanlagen explosionsgeschützt ausgelegt werden und mit geeigneten Lüftungs- sowie Überwachungssystemen ausgestattet sein. Außerdem erfordern die Entwicklung, die Herstellung und der Betrieb besonders geschultes Personal und die Einhaltung strenger Vorschriften. Mehr Nachfrage: Investition in neue PUR-Anlage Angesichts der steigenden Nachfrage nach Werkzeugen für Hartschaum plant BBG, eine zusätzliche PUR-Anlage in seinem Technikum zu installieren. Damit erweitert das Unternehmen seine Kapazitäten beim Bemustern und Optimieren der Werkzeuge.





Kunden von BBG sind weltweit tätig Die BBG GmbH & Co. KG ist ein internationaler Systempartner für die Kunststoff verarbeitende Industrie mit eigenem Werkzeug-, Maschinen- und Anlagenbau. Neben vollständigen Produktionsanlagen konzipiert, entwickelt und fertigt BBG Werkzeuge für das Verarbeiten von Polyurethan (PUR), PVC, TPE und anderen Elastomeren sowie für eine breite Palette an Faserverbundmaterialien. Lösungen für den Leichtbau, das Verarbeiten von Composites und die Fertigung von Faserverbund-Bauteilen in zahlreichen Industriezweigen bilden weitere wichtige Schwerpunkte. Das von Hans Brandner geführte Familienunternehmen aus Mindelheim im Allgäu beliefert seine Kunden weltweit, wobei der nordamerikanische Markt neben Europa und Asien eine wichtige Rolle spielt. Es ist mit eigenen Tochtergesellschaften in China, den USA und Mexiko vertreten. 2024 erwirtschaftete die Gruppe mit rund 170 Mitarbeitern weltweit einen Umsatz in Höhe von 27 Mio. €. Ansprechpartner: BBG GmbH & Co. KG

Heimenegger Weg 12, D-87719 Mindelheim

Martina Barton, Telefon 08261 7633-23, E-Mail: martina.barton@bbg-mbh.com

Weitere Informationen finden Sie unter www.bbg-mbh.com.



