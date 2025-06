Startseite "Antalya Gambit": Eine fesselnde Mini-Serie an der Türkischen Riviera Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-06-25 08:57. Türkiye präsentiert erste eigene Mini-Serie und macht Lust auf Reisen Mit _Antalya Gambit_ startet Türkiye seine erste originale Mini-Serie - ein cineastisches Projekt, das internationales Publikum für die lebendige Südküste des Landes begeistern soll. Die packende Produktion vereint Thrillerelemente mit mediterraner Romantik und lädt Zuschauer in eine Welt voller Spannung, Eleganz und Sonne ein: direkt ins Herz der Türkischen Riviera, nach Antalya. Die Geschichte beginnt an den sonnenverwöhnten Stränden Antalyas, wo Kunstkuratorin Lara (gespielt von Meryem Uzerli) dem geheimnisvollen Architekten Deniz (Kaan Urganc?o?lu) in letzter Sekunde das Leben rettet. Was zunächst nach Schicksal aussieht, entpuppt sich bald als raffinierter Tanz zwischen Wahrheit und Täuschung. Es beginnt ein Spiel um ein hochkarätiges Kunstwerk, das die beiden quer durch antike Städte, geheime Buchten und glanzvolle Nächte in der Stadt führt. Ein visuelles Abenteuer in zehn Akten Die Mini-Serie entfaltet sich über zehn filmisch inszenierte Episoden à zwei Minuten voller Spannung, Wendungen und mediterranem Flair. Die visuelle Kraft der Serie ist ebenso beeindruckend wie die Geschichte selbst: Jede Szene offenbart neue Geheimnisse, Versuchungen und Täuschungen, während sich Realität und Illusion zunehmend vermischen. _Antalya Gambit_ ist dabei weit mehr als reine Unterhaltung. Die Produktion weckt Fernweh und lädt dazu ein, die Schönheit Antalyas selbst zu entdecken. Antalya: Die heimliche Hauptfigur Neben der spannungsgeladenen Handlung ist "Antalya Gambit" auch eine Liebeserklärung an die Stadt Antalya. Die Miniserie fängt die ganze Vielfalt der Region filmisch ein: von opulenten Resorts über verwinkelte Altstadtgassen bis hin zu archäologischen Stätten und traumhaften Buchten. Die historischen Ruinen von Perge, das antike Phaselis, die Abgeschiedenheit der Bucht Porto Ceneviz oder die eleganten Golfresorts an der Belek-Küste sind Schauplätze einer Reise voller Stil, Geschichte und Emotionen. Ergänzt wird dieses Bild durch Antalyas ganzjährige Attraktivität: Das mediterrane Klima, glitzernde Küsten, kulinarische Highlights, Wellnessangebote, nächtlich geöffnete Museen (im Rahmen des "Night Museums"-Projekts) und ein reich gefüllter Kulturkalender machen die Stadt zu einem Sehnsuchtsort für Reisende weltweit. Internationales Star-Ensemble und starke Regie Die Mini-Serie wurde unter der Regie von Bertan Ba?aran realisiert und von _Dass Yap?m_ produziert. Neben Meryem Uzerli und Kaan Urganc?o?lu verstärken die russische Schauspielerin Iana Anosova sowie Comedy-Star Yavuz Seçkin das international besetzte Ensemble und sorgen für Charisma und kulturelle Vielfalt auf der Leinwand. Alle zehn Episoden sind kostenlos auf YouTube verfügbar. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: GoTürkiye c/o TravelMarketing Romberg TMR GmbH

