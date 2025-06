Startseite Vernatsch - Der rote Faden in der 125jährigen Geschichte der Kellerei Kaltern Pressetext verfasst von memo@thurner-pr.com am Mi, 2025-06-25 08:39. Die Kellerei Kaltern feiert 125 Jahre Leidenschaft, Zusammenarbeit und Engagement im Weinbau. Zu diesem besonderen Anlass wird mit Vernatsch angestoßen, einer autochthonen Rebsorte, die mehr als jede andere die Geschichte der Kellerei Kaltern begleitet hat und heute in einem charaktervollen Sortiment von Kalterersee Classico Superiore DOC-Weinen zum Ausdruck kommt. Bei der Gründung der ersten Kalterer Genossenschaft im Jahr 1900 war die Vernatsch-Traube die unangefochtene Königin, die jahrzehntelang 90 Prozent der Rebfläche einnahm und zum Symbol der lokalen Weinkultur und Identität wurde. Mit dieser Rebsorte und ihren tiefgehenden Wurzeln ist die Kellerei Kaltern fest verankert und hat nach und nach einen Weg eingeschlagen, der mehr und mehr auf Qualität und die Aufwertung des Terroirs an den Ufern des Kalterer Sees ausgerichtet ist. Heute sind neben dem Vernatsch, der sich auf die Gebiete konzentriert, in denen er den besten Ausdruck erreicht (aktuell 13 % der Gesamtfläche), auch weiße Sorten wie Weißburgunder und Sauvignon Blanc von zunehmender Bedeutung. „Unser Vernatsch hat uns im Laufe der Jahre viel Freude bereitet und dazu beigetragen, dass der Kalterer See als ein Ort mit großem Weinbaupotenzial anerkannt wird, dessen privilegierter Interpret die Kellerei Kaltern ist“, bekräftigt der Kellereipräsident Christian Sinn. "Wenn dies möglich war, dann dank einer großartigen Teamarbeit, sowohl des Kellereiteams als auch unserer 520 Winzer-Mitglieder. Ihnen allen gilt mein aufrichtiger Dank: Sie sind das pulsierende Herz unserer Genossenschaft und die Protagonisten ihrer Entwicklung." Zu den Weinen, die das Ergebnis dieser Entwicklung sind und die Kellerei Kaltern am besten repräsentieren, gehört heute der Kalterersee Classico Superiore DOC der Linie Quintessenz, aktuell der Jahrgang 2023. Als Ausdruck ausgewählter, bis zu 100 Jahre alter Weinberge, die auf Höhen zwischen 230 und 350 Metern um den Kalterer See liegen, verkörpert dieser Wein den ganzen Charakter, die Vielseitigkeit und die Eleganz, die diese Rebsorte zu bieten hat. Ein zeitgemäßer Rotwein mit fruchtigen Noten, mit der für die Rebsorte typischen Mandelnote und einer schön würzigen Nuance, der in der Lage ist, Schluck für Schluck die Geschichte und sein Ursprungsterroir lebendig werden zu lassen. * Die Kellerei Kaltern ist die größte Genossenschaftskellerei Südtirols und einer der wichtigsten Repräsentanten des lokalen Weinbaus. Als historische Kellerei, die die ganze Gemeinde Kaltern repräsentiert, ist sie auch der wichtigste Interpret der Rebsorte Vernatsch unter der Bezeichnung Kalterersee DOC. An der Spitze des Sortiments steht die Linie „Quintessenz”, bestehend aus 5 reinsortigen Weinen, welche die Essenz des Terroirs und Spirits der Kellerei Kaltern verkörpern. Auf der Stufe darunter die Linie „Selection”, deren Trauben in besonders geeigneten Weinbergen angebaut werden, und die Linie „Classic“ mit Cuvées, die die Typizität ihrer Rebsorten vermitteln. 2018 war die Kellerei Kaltern die erste Kellerei Italiens, die die Zertifizierung des strengen Fair'n Green- Protokolls erhielt, ein maßgebliches europäisches Label für einen rundum nachhaltigen Weinbetrieb. Über memo@thurner-pr.com Komplettes Benutzerprofil betrachten