Startseite Rückenschmerzen bei Frauen - was ist anders als bei Männern? Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-06-25 08:16. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Frauen nicht nur häufiger unter Rückenproblemen leiden, sondern auch spezifische Symptome und Ursachen aufweisen. Welche Faktoren spielen dabei eine Rolle? München, 25.06.2025 - Frauen haben häufigere und andere Rückenprobleme als Männer Rückenprobleme bei Frauen, ohne direkt erkennbare Ursachen, sind weit verbreitet. Häufige Auslöser können Stress und Bewegungsmangel verbunden mit Übergewicht sein. Allerdings sind auch Probleme mit den Bandscheiben möglich. Wenn konservative Behandlungsmöglichkeiten keine Abhilfe schaffen, kann hier eine minimalinvasive Bandscheiben-OP in einem spezialisierten Wirbelsäulenzentrum hilfreich sein. Frauen mit Rückenschmerzen - die Ursachen sind unterschiedlich Laut einer Befragung des Robert Koch-Instituts (RKI) leiden Frauen in Deutschland häufiger an Rücken- und Nackenschmerzen als Männer. Sie haben oftmals auch regelrechte Schmerzattacken. Die Betroffenheit der Frauen ist generell im Zusammenhang mit der Anatomie des Körpers zu sehen. Durch die in der Regel geringere Muskelkraft nehmen Frauen Schmerzen anders wahr als Männer. Auch hormonelle Veränderungen sind für Rückenprobleme bei Frauen ursächlich. Bei mehr als 50 Prozent der Frauen tritt in der Perimenopause ein Östrogenmangel auf, der sich negativ auf die Knochenmineraldichte auswirkt. Diese Mineraldichte ist eng mit verstärkten Schmerzen im Bewegungsapparat verbunden. Haben Frauen starke Wechseljahresbeschwerden, können zusätzlich Arthrose und chronische Rückenschmerzen auftreten. Im Alter von 40 bis 50 Jahren sind häufig auch Bandscheibenvorfälle ursächlich für Rückenprobleme bei Frauen. Die Ursachen können und sollten von einem Spezialisten genau diagnostiziert werden. Rückenprobleme bei Frauen - die Bandscheiben können zum Problem werden Bei Frauen mit Rückenschmerzen sind oft auch die Bandscheiben der Auslöser. Gründe sind in der Anatomie der Wirbelsäule zu sehen. Evolutionsbedingt, ist der untere Teil der Wirbelsäule mehr gekrümmt, als beim Mann. Viele Frauen haben dadurch auch ein sogenanntes Hohlkreuz. Die stärkere Krümmung führt zu einer höheren Belastung der Muskulatur und der Bandscheiben. Zu den Schäden an der Wirbelsäule führen dann beispielsweise eine dauerhaft falsche Sitzhaltung und eine untrainierte Bauch- und Rückenmuskulatur. Weitere Faktoren sind eine falsche Ernährung, Übergewicht, Rauchen, falsches Heben oder Tragen und Wirbelsäulenveränderungen im Alter. Die Veränderungen an den Bandscheiben können auch mit der Genetik der Familie in Zusammenhang gebracht werden. Hilfe für Frauen mit Rückenschmerzen - eine minimalinvasive Bandscheiben-OP Für die Rückenprobleme bei Frauen gibt es mittlerweile viele verschiedene Behandlungsansätze und innovative Therapiemethoden. Für eine akute Schmerztherapie verabreichen Spezialisten Muskelrelaxantien oder eine medikamentöse Behandlung. Weitere Möglichkeiten sind eine Neurostimulation, Physiotherapie und manuelle Therapien. Spezialisiert auf Wirbelsäulenprobleme, incl. minimalinvasiver Bandscheiben-OP In einigen Fällen hilft Frauen mit Rückenschmerzen nur noch eine Operation. Die Spezialisten von Apex Spine empfehlen eine minimalinvasive Bandscheiben-OP. Diese Operationsmethode ist im Gegensatz zu offenen Operationen eine schonende Alternative. Vorteile sind eine schnellere Genesung und geringere postoperative Beschwerden. Bei der minimalinvasiven Methode treten in der Regel keine Narben auf. Ist eine Operation notwendig, wird sie bei Apex Spine vom zuständigen Wirbelsäulenchirurgen nach den internationalen Standards auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft durchgeführt. https://www.apex-spine.de/ Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: apex spine Center

Herr Dr. med. Michael D. Schubert

Dachauerstraße 124A

80637 München

Deutschland fon ..: 089-15001660

web ..: http://www.apex-spine.de/

Das international bekannte Wirbelsäulenzentrum apex spine in München, mit seinem renommierten Team aus Orthopäden, Neurochirurgen, Unfallchirurgen, Physiotherapeuten und Sporttherapeuten hat sich auf die Diagnose und Behandlung von Rückenschmerzen, Nackenschmerzen und Wirbelsäulen-erkrankungen spezialisiert.

