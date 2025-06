Startseite Ab sofort: Tagungen, Konferenzen, Hausmessen oder Firmenfeiern aufFlusskreuzfahrtschiffen Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-06-25 07:51. Mehr als 40 Flusskreuzfahrtschiffe bietet VIVA RIVERSIDE für Firmen, Konferenzen, Hausmessen oder Tagungen an. Eine ideale Alternative zu Tagungshotels. "Ab sofort holen wir Veranstaltungen und Konferenzen gezielt aufs Wasser, und zwar genau dorthin, wo die Kunden es wünschen", erklärt Geschäftsführerin Andrea Kruse. Als temporäres Hotel, für Konferenzen, Events oder Firmenfeiern und Hausmessen: VIVA RIVERSIDE steuert mit einer Bandbreite von mehr als 40 unterschiedlichen Flusskreuzfahrtschiffen europaweit auf Erfolgskurs. Die Idee, hochwertige, schwimmende Hotels für Veranstaltungen in besten Innenstadtlagen passgenau für unterschiedliche Anforderungen festzumachen, nimmt an Fahrt auf. Weiterer Vorteil: Die Schiffe stehen jeweils exklusiv zur Verfügung mit entsprechend exklusiver Kundenbetreuung. "Ab sofort holen wir Veranstaltungen und Konferenzen gezielt aufs Wasser, und zwar genau dorthin, wo die Kunden es wünschen", erklärt Geschäftsführerin Andrea Kruse. "Mittlerweile erkennen mehr und mehr Firmen, dass Konferenzen, Tagungen und Business-Events nicht in austauschbaren Vortragsräumen oder Städten mit ausreichend Hotelkapazitäten stattfinden müssen, sondern auch direkt am Firmensitz. Und das in Toplagen. Ganz egal, ob mit einem oder auch mehreren Schiffen gleichzeitig." * VIVA RIVERSIDE: Verschiedene Schiffstypen mit 40 bis zu 110 Kabinen VIVA RIVERSIDE verfügt über ein Portfolio von mehr als 40 Schiffen, je nach Größe mit 40 bis zu 110 Kabinen. Für Tagesveranstaltungen können auch deutlich mehr Personen an Bord kommen oder mehrere Schiffe am gleichen Ort als gemeinsames Hotel- und Tagungszentrum fungieren. Dazu kommen die unterschiedlichen Optionen für das Catering: Vom mehrgängigen Gourmet-Menü im Bord-Restaurant bis zum Flying Buffet auf mehreren Decks sind den Kundenwünschen kaum Grenzen gesetzt. Weitere Informationen: www.viva-riverside.city Tel: +49 211 570 325 VIVA RIVERSIDE bietet moderne Flusskreuzfahrtschiffe als stationäre Hotelschiffe und Eventlocations an, flexibel einsetzbar in der gesamten DACH-Region und darüber hinaus europaweit. Die Schiffe werden nicht als klassische Kreuzfahrt genutzt, sondern dienen als exklusive Unterkunft und inspirierende Veranstaltungsorte direkt an den Ufern europäischer Städte. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: John Will Kommunikation

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: John Will Kommunikation
Herr John Will
Findorffstr. 22-24
28215 Bremen
Deutschland
fon ..: +494213339828
web ..: https://www.will-kommunikation.de
email : mail@will-kommunikation.de

