"Wunder-wunderschön" - ein Song für gesellschaftlichen Frieden und Kinderzukunft

Premiere auf dem Deutschen Präventionstag in Augsburg, anlässlich 30. Jahre Präventionstag Gesellschaftlicher Frieden braucht Vorbilder. Und Kinder brauchen beides. Mit diesem starken Impuls eröffnen der Deutsche Präventionstag und die Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel anlässlich des 30. Deutschen Präventionstags in Augsburg eine neue Kampagne - künstlerisch kraftvoll umgesetzt von Singer-Songwriter Pascal Blenke und Poetry-Autorin Sarah Marie. Im Zentrum der Kampagne steht der Song "Wunder-wunderschön", der Musik und Poesie vereint und dabei eine berührende Botschaft transportiert: Wir alle brauchen Vorbilder. Und wir alle sind Vorbilder. Der Song greift das Kongressthema "gesellschaftlicher Frieden" auf und verbindet es mit dem Zukunftsversprechen an unsere Kinder. Er erinnert daran, dass Erwachsene Verantwortung tragen - und gleichzeitig von Kindern lernen können. Im berührenden Chorus heißt es: _"Ich weite deinen Horizont_

_Und du malst meinen bunter_

_Ich zeig dir diese Welt_

_und du mir ihre Wunder -_

_Wunder-, wunderschön."_ Die Kampagne rund um den Song wird im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung des Deutschen Präventionstages vorgestellt. Am Abend, beim Empfang der Stadt Augsburg, wird der Song "Wunder-wunderschön" erstmals live aufgeführt. Entstanden ist der Song als Singer Songwriter Pascal Blenke in Sarahs neuem Buch "Zwischenmenschliches" den Text "Kinder braucht die Welt" gelesen hat und darin den Satz entdeckte: "Kleine Augen, die zu großen aufsehen, und sie erinnern, Vorbilder zu sein". Die beiden wünschen sich, dass der Song wieder mehr Zusammenhalt und Leichtigkeit in den Alltag bringt, u.a. in Kindern Vorbilder zu sehen kann uns als Gesellschaft so viel neugieriger und mutiger machen und somit auch besser für kommende Veränderungen wappnen. Erich Marks (DPT) und Jerome Braun (Hänsel+Gretel), die die Idee zu dieser Kampagne hatten, rufen dazu auf, ein Zeichen zu setzen - im realen Leben wie in den sozialen Medien. Unter dem Hashtag #wunderwunderschoen sind Menschen u.a. auf Instagram eingeladen, ihre Perspektive zu teilen und einfach mal etwas Schönes denen zu sagen, die einem Vorbild sind oder auch zu zeigen, wo sie selbst ein Vorbild sind oder sein können. Als erstes Vorbild geht die Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber voran und freut sich über diese Initiative, die an sich schon ein gutes Vorbild ist: "Das Projekt zeigt, wie Musik und Poesie Brücken bauen können. Mit Musik, Mut und Herz entstehen Vorbilder, die unsere Welt ein Stück besser machen. Wie passend also, dass die Kampagne mit dem Song ‚Wunder-wunderschön' ihre Premiere in unserer Friedensstadt Augsburg feiert." Ein Lied. Ein Aufruf. Ein Anfang. Mit "Wunder-wunderschön" setzen der Deutsche Präventionstag und die Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel ein musikalisch-poetisches Zeichen für eine bessere, friedlichere Zukunft - durch mehr gute Vorbilder. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel

Die Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel schützt und stärkt Kinder vor körperlicher, seelischer und sexualisierter Gewalt. Damit Kinder nicht verloren gehen, setzt sich die Stiftung seit 1997 mit mehr als 500 Projekten für die Sicherheit, den Schutz und die Aufmerksamkeit für Kinder und Jugendliche ein. Hänsel+Gretel trägt zur Verbesserung ihrer Lebenswelt bei und erreicht jedes Jahr mehrere zehntausend Kinder, Jugendliche, deren Eltern, zahlreiche Schulen, Kindergärten, Jugendeinrichtungen und pädagogische Fachkräfte.

