Startseite Neuer SEO-Blog – neue Liste der wichtigsten Web-Verzeichnisse veröffentlicht Pressetext verfasst von seokoeln am Di, 2025-06-24 21:11. Köln, 24. Juni 2025 – Die Kölner SEO-Agentur SEO.cologne erweitert ihr Online-Angebot: Ab sofort ist der neue SEO-Blog online. Website-Betreiber, Online-Marketing-Interessierte und Unternehmer finden dort ab sofort fundierte Fachbeiträge, praxisnahe Tipps und aktuelle Informationen rund um Suchmaschinenoptimierung, Google-Updates und Online-Marketing-Trends. Bereits zum Start werden im Blog zentrale Themen rund um Website-Sichtbarkeit, Content-Optimierung und lokale Suchmaschinenoptimierung behandelt. Der SEO.cologne-Blog richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an fortgeschrittene Anwender und bietet regelmäßig neue Beiträge mit Bezug zur Praxis, aktuellen Entwicklungen und verständlichen Erklärungen. Neue Übersicht: Die wichtigsten Web-Verzeichnisse für neue Websites

Parallel zum Blog-Start stellt SEO.cologne eine aktuelle, sorgfältig recherchierte Liste zur Verfügung: "Die 10 wichtigsten Web-Adressen für neue Websites". Die Übersicht erläutert, wo und wie neue Projekte eingetragen werden sollten, um schnell Sichtbarkeit, erste Besucher und eine gute Ausgangsposition bei Google zu erhalten. Die Liste ist frei zugänglich und kann hier eingesehen werden. Über SEO.cologne

SEO.cologne ist eine auf Suchmaschinenoptimierung spezialisierte Agentur aus Köln. Das Team unterstützt Unternehmen, Selbstständige und Projekte dabei, online sichtbar zu werden und organisch zu wachsen. Der Fokus liegt auf nachhaltiger Optimierung, verständlicher Beratung und messbaren Ergebnissen. Für Rückfragen, Zitate oder Interviews steht das Team von SEO.cologne gerne zur Verfügung. ---

Kontakt für Presse und Rückfragen:

SEO Cologne

Große Budengasse 10

50667 Köln

Tel.: +49 221 9753416

SEO, Suchmaschinenoptimierung