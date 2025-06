Startseite Unkontrollierbare Zusatzkosten bei BaFin-Bearbeitungen wie beim WIB für Wertpapier-Billigungen - von Dr. jur. Horst Werner Pressetext verfasst von HorstWerner am Di, 2025-06-24 19:21. Bei BaFin-Registrierungen treten nicht unerhebliche Folgekosten auf. Neben den WIB-Kosten )( Wertpapier-Informationsblatt (WIB) ;durch einen Fachjuristen, und einen notwendigen WP-geprüften Jahresabschluss kommen bei allen Emissionsunternehmen die Folgekosten der BaFin-Prüfung gemäß der Verordnung über die Erhebung von Gebühren und die Umlegung von Kosten nach dem Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz – FinDAGKostV der Wertpapiergebührenverordnung (WpPGebV) ( BaFin-Billigungen ) hinzu – einen Link zu dem Gebührenverzeichnis finden Interessenten hier: http://www.gesetze-im-internet.de/vermverkprospgebv/anlage.html . Im Schnitt liegt allein die WIB-Billigungsgebühr bei Euro 6.000. Der intern kontrollierte BaFin-Mitarbeiter handelt gebührenbewusst !

Ferner unterliegen selbst die kleinen Kapitalgesellschaften ( § 267 HGB ) als WIB-Unternehmen auch in den Folgejahren der WIB-Prüfung mit der Pflichtprüfung durch einen Wirtschaftsprüfer. Dies können bei einem Wertpapier mit einer zehnjährigen Laufzeit der Anlage bis zu Euro 40.000,- bis 80.000,- WP-Prüfungskosten ( und mehr ) über die gesamte Laufzeit ( und mehr ) ausmachen. Prospektfreie Kapitalmarktemissionen gem. dem § 2 Abs. 1 Nr. 3 Vermögensanlagengesetz ( VermAnlG ) und dem § 3 Abs. 2 Wertpapierprospektgesetz ( WpPG ) sind von der WP-Prüfungspflicht ausgenommen. Dies gilt ebenso für das grundschuldbesicherte Darlehen, das keine Vermögensanlage im Sinne des VermAnlG darstellt und deshalb BaFin-prospektfrei und ohne jede Volumenbegrenzung platziert werden darf.

BaFin-WIB sind bürokratiepflichtig ( durch die wesentlich erweiterte WIB-Verordnung; jetzt seit dem 01. 03. 2025 ohne jegliche Bereichsausnahme ) so aufgebläht, dass diese regelmäßig viele Seiten für die Billigung des WIB ausmachen. Das führt allein zu Satz-, Layout- und Druckkosten für die Beteiligungsunterlaqgen, um diese vertriebsfähig herzustellen, die mindestens bei Euro 10.000,- und mehr liegen. Zudem ist zu berücksichtigen, dass BaFin-Unterlagen meist maximal 12 Monate platziertwerden dürfen ( die BaFin achtet selbst peinlich genau auf den Fristablauf ! ) und aktualisiert werden müssen. Wurde das Platzierungsvolumen nicht eingespielt, so muss bei entsprechenden Kosten ein sogen. „Folge-WIB“ erstellt und wiederum von der BaFin gebilligt werden ( man könnte auch sagen: Kostenfolgen ohne Ende ). Bei schlankeren und dennoch genauso aussagekräftigen (kostengünstigeren) bafin-freien Beteiligungs-Exposés von zwanzig bis fünfzig Seiten kommt man maximal mit einem Viertel der Herstellungskosten aus. Bei einer Kapitalmarktemission ohne BaFin-Bearbeitungen sparen die Unternehmen insgesamt 90% aller Kosten. Weitere Informationen erteilt Dr. jur. Horst Werner unter dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de . Über HorstWerner Komplettes Benutzerprofil betrachten