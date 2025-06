Startseite Motorica sichert sich Mittel in Höhe von 5. Mio. €, um die Führung in der generativen KI-Revolution im Bereich der Charakteranim Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-06-24 19:08. Als Marke, der führende AAA-Studios und Animationsexperten vertrauen, ermöglicht Motorica produktionsreife Bewegungssynthesen in 200-facher Geschwindigkeit ohne Einbußen in puncto Qualität oder Steuerung STOCKHOLM, SCHWEDEN / ACCESS Newswire / 24. Juni 2025 / Motorica, der Weltmarktführer im Bereich der generativen KI für die Charakteranimation und Bewegungssynthese, hat heute den Abschluss einer 5 Millionen schweren Seed-Finanzierungsrunde unter der Leitung von Angular Ventures und mit Beteiligung von Luminar Ventures bekannt gegeben. Die Finanzierung ermöglicht Motorica eine raschere Expansion, die Skalierung seiner proprietären KI-Plattform sowie weitere Investitionen in Forschung und Entwicklung, um die Zukunft der Instant Character Animation neu zu gestalten. Motoricas Technologie wird bereits bei Live-Produktionen weltweit führender AAA-Studios eingesetzt, um produktionsreife Animationen in noch nie dagewesener Geschwindigkeit und Menge herzustellen. Im Rahmen der ersten Einsätze berichten Studios von einer bis zu 99%igen Verkürzung der Animationszeit und erreichen Animations-Workflows, die 200-mal schneller sind als der herkömmliche Arbeitsablauf von der Bewegungserfassung bis hin zur Gameplay-Animation - und das ohne Abstriche bei der kreativen Gestaltung, Qualität oder Pipeline-Kompatibilität. Motorica ist ein Durchbruch in der Spieleentwicklung und Animationstechnologie gelungen. Das Unternehmen läutet die nächste Ära des Gamings ein, in der digitale Living Worlds (lebendige Welten) von dynamischen, lebensechten Charakteren bevölkert werden, die das Spielen zu einem absolut immersiven und interaktiven Erlebnis machen, schwärmt Willem Demmers, CEO von Motorica. Aber im Gegensatz zu anderen KI-Entwicklungen geht es uns nicht darum, den Animations-Workflow umzukrempeln. Wir wollen ihn vielmehr befreien. Unter herkömmlichen Rahmenbedingungen verbringen Animationsexperten 70 % ihrer Zeit mit technischer Routinearbeit, und nur 30 % stehen für die eigentliche kreative Leistung zur Verfügung. Motorica kehrt dieses Verhältnis um. Wir automatisieren die Routinearbeit - wie etwa das mühsame Keyframing für grundlegende Bewegungsabläufe - und geben den Animatoren Raum, sich auf das zu konzentrieren, worauf es ankommt: Storytelling, Emotion und Innovation. Dieser Wandel hilft den Studios, schneller zu arbeiten, die Qualität zu steigern und weniger Reibungsverluste zu produzieren. Maxi Keller, Animatorin für Titel wie The Last of Us: Part II und Call of Duty: WWII, erzählt: Motorica ist das derzeit beste Tool für die Bewegungsanimation und das Motion Matching am Markt. Es liefert bessere und konsistentere Ergebnisse als MoCap, da es neben vielen anderen Features eine exakte Kontrolle über Beschleunigung und Zielgeschwindigkeit bietet. Eine Lösung für die größten Herausforderungen in den Pipelines im Spielesektor und bei virtuellen Produktionen Die Charakteranimation, insbesondere für interaktive Medien wie Spiele und virtuelle Produktionen, erfordert unter herkömmlichen Rahmenbedingungen einen enormen manuellen Arbeitsaufwand - von MoCap-Aufnahmen im Studio und Reshoots bis hin zum manuellen Keyframing und sich wiederholenden Zyklen. Studios stehen vor einem grundlegenden Kompromiss: sie müssen sich zwischen Schnelligkeit und Kosten auf der einen Seite und Realismus und Umfang auf der anderen Seite entscheiden. Motorica beseitigt diesen Zielkonflikt. Motoricas Plattform wurde entwickelt, um realistische, reaktionsschnelle und vielfältige Animationen in großem Maßstab zu erzeugen. Das System integriert branchenübliche Tools und Workflows und bietet volle Kompatibilität mit DCC-Software und Game-Engines, einschließlich Unreal Engine, Maxon Cinema 4D, Maya, Unity und Blender. Zu den fortschrittlichen Funktionen zählt auch die Unterstützung von Motion Matching, das die lebensechte Animation einer Vielzahl von Charakteren in komplexen Spielszenarien ermöglicht. Eckdaten zu Motorica: - Massive Beschleunigung bei der Herstellung von Animationen; laut Schätzung eines Studios kann die Arbeit von drei Jahren Animation in nur vier Tagen erledigt werden.

- Die erzeugten Charaktere sind ausdrucksstärker und vom Stil her unterschiedlich, obwohl sie mit Hilfe kleinerer Datensätze entwickelt wurden.

- Kürzere MoCap-Sessions und Nachbearbeitungen ermöglichen erhebliche Kosteneinsparungen. Bahnbrechende Forschung und eigene Datensätze dienen als Grundlage Das Herzstück des geistigen Eigentums von Motorica basiert auf vielen Jahren Innovationsarbeit im akademischen Bereich. Den Startschuss gab der Forschungsdurchbruch der Spitzenforscher Gustav Henter und Simon Alexanderson im Jahr 2019, die das weltweit erste tiefe generative Modell für die Bewegungssynthese entwickelten und damit den Weg für den Einsatz der generativen KI in der Charakteranimation ebneten. Motorica wurde 2020 gegründet, um einen Prototypen dieser Forschungsarbeit zu entwickeln, und erschien 2023 offiziell auf der Bildfläche, als Gustav und Simon sich mit dem Seriengründer Willem Demmers zusammentaten, um das Unternehmen in den Markt einzuführen und ihren revolutionären Prototypen in ein kommerziell verwertbares Produkt zu verwandeln. Motorica besitzt und betreibt ein hochmodernes Motion-Capture-Studio in Stockholm, das dem letzten Stand der Technik entspricht, und hat eine der größten und ausgefeiltesten Motion-Datenbanken der Welt aufgebaut, die mit professionellen Schauspielern erstellt wurde, um biomechanischen Realismus und filmische Leistung zu gewährleisten. Aufbauend auf dieser Grundlage ist Motorica der einzige Anbieter von generativer KI, der derzeit Animationen in AAA-Qualität in großem Stil liefert, und außerdem Marktführer im Zukunftssegment der Bewegungssynthese. Wir haben uns an Motorica beteiligt, weil das Unternehmen nicht nur die Animation völlig neu erfindet, sondern auch eine grundlegende Technologie erschafft, die den Antriebsmotor für die nächste Welle von digitalen Erfahrungen stellen wird, erklärt David Peterson, Partner bei Angular Ventures. Diese Plattform hat das Potenzial, alles zu beeinflussen - von der Art und Weise, wie sich Charaktere in Spielen und virtuellen Welten bewegen, bis hin zur Art und Weise, wie Maschinen in Robotik und Extended Reality (XR) bzw. auch darüber hinaus menschliche Bewegungen verstehen und nachahmen. Seine tiefen Forschungswurzeln, seine Umsetzungsstärke und die frühe Übernahme von Branchenführern machen Motorica zu einem Vorreiter in seiner Kategorie. Mit der gesicherten Seed-Finanzierung will Motorica seine Produkt-Roadmap rascher umsetzen und die Kundenakzeptanz in wichtigen Vertikalmärkten steigern. In nächster Zeit sind folgende Initiativen geplant: - Ausweitung der Integrationen über SDKs und APIs, um Motorica für Spielestudios, Filmcrews und virtuelle Produktionsteams noch einsatzfähiger zu machen.

- Ausbau der Dateninfrastruktur und der Motion-Datenbank des Unternehmens durch Neuzugänge von Tools für kontrollierbare Bewegungen in Kampfszenen, Sport und stilisierten Bewegungsabläufen.

- Aufbau strategischer Partnerschaften mit Game-Engines, Simulationsplattformen und großen VFX-Studios.

- Rekrutierung von Mitarbeitern für die Bereiche Technik, Animation, Daten und Kundenerfolg. Der Kunst verpflichtet Das Team von Motorica hat es sich zur Aufgabe gemacht, der Kreativität mehr Raum zu geben, anstatt sie wegzuautomatisieren. Die Plattform, die sich rasch zum Branchenstandard für hochwertige Bewegungssynthese entwickelt, wurde in enger Zusammenarbeit mit professionellen Animatoren, Spieleentwicklern und technischen Leitern entwickelt, um künstlerische Arbeitsabläufe zu optimieren und Engpässe zu beseitigen. Die Tools von Motorica sollen die menschliche Kreativität nicht ersetzen, sondern den Kreativteams diverse Aufgaben abnehmen, wie z. B. die Fortbewegung von Figuren und Füllzyklen, damit sie sich auf Performance, Erzählung und Stil konzentrieren können. Hier geht's zum Download der Mediensammlung von Motorica. Über Motorica Motorica ist ein in Stockholm ansässiges KI-Unternehmen, das auf die generative Animation der Bewegungsabläufe von 3D-Figuren spezialisiert ist. Motorica wurde gegründet, um die steigende Nachfrage nach skalierbaren, qualitativ hochwertigen Animationen zu bedienen. Das Unternehmen entwickelt Technologien, die maschinelles Lernen, Motion Capture und kompatible Lösungen für branchenrelevante Tools wie Motion Matching kombinieren.

QUELLE: Motorica Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

