Startseite PowerFolder 23.1 veröffentlicht Pressetext verfasst von AudioMos am Di, 2025-06-24 16:45. Auch die kürzliche Hitzewelle konnte die unermüdlichen PowerFolder-Entwickler nicht davon abhalten, die bewährte Content Collaboration Platform (CCP) mit dem Service Pack 1 für die Version 23 in Bezug auf Stabilität, Performance, Benutzererlebnis und Sicherheit noch weiter zu verbessern. Davon profitieren sowohl die PowerFolder-Cloud-Kunden (Drive), als auch die Serverkunden (EDU & Enterprise). Monheim, 24.06.2025 – Besonders die neuen Nutzer des Desktop Client dürften sich besonders über den frischen Setup-Assistenten freuen, der die Ersteinrichtung von PowerFolder spürbar erleichtert, sowie über die extrem stabilen WebSocket-Verbindungen, die helfen, lästige Verbindungsabbrüche weiter zu minimieren. Außerdem werden unvollständige Downloads im Client nun ganz automatisch bereinigt, das spart Zeit und Nerven. Verbessert und optimiert wurden schließlich auch die Logging-Funktionen für Datei- und Ordneroperationen und die SAML-Integration. Die PowerFolder EDU- und Enterprise-Kunden können sich auf eine zukunftssichere Serverbasis verlassen: Mit dem Service Pack 23.1 wurde die Datenbankstruktur für Sub-Folder-Sharing vorbereitet und das Logging und die Sicherheit verbessert. Zudem gibt es erneut Optimierungen bei Einladungen, E-Mails, Sortierung und Performance sowie Verbesserungen im Bereich Web-UI. Hier sind erneut auch Vorschläge und Wünsche der Nutzer in die Entwicklung mit eingeflossen. Trotz dieser Fülle an Neuerungen im Server- und Client-Bereich wurden in im Service-Pack 23.1 auch die mobilen Versionen von PowerFolder nicht vernachlässigt. So wurde unter anderem die Kompatibilität der iOS App mit iOS 18 und Xcode 16.2 sichergestellt und lassen sich bestimmte Kontoaktionen (wie z.B. „Update Account“) per Konfiguration steuern. In der PowerFolder Android-App schließlich gibt es nun beispielsweise neue Swipe-Menüs für Dateiaktionen und eine Avatar-Anzeige unter „Mein Konto“. Außerdem wurden die Uploads stabilisiert und die Oberfläche modernisiert. Nähere Details zur Version 23.1, weitere Informationen sowie den Download dieser Version finden Sie in den Release Notes der einzelnen Komponenten: https://powerfolder.atlassian.net/wiki/spaces/PF/pages/3177742370/PowerF...

https://powerfolder.atlassian.net/wiki/spaces/PF/pages/3177676922/PowerF...

https://powerfolder.atlassian.net/wiki/spaces/PF/pages/3177742337/PowerF...

https://powerfolder.atlassian.net/wiki/spaces/PF/pages/3177676801/PowerF... Über PowerFolder Das deutsche Unternehmen dal33t GmbH mit Sitz in Monheim bei Düsseldorf entwickelt und vertreibt seit 2007 erfolgreich seine Content Collaboration Platform (CCP) und File Sync & Share (EFSS) mit dem Markennamen PowerFolder. Das Angebot umfasst sowohl öffentliche, aber auch integrierte Private Cloud-Lösungen als individualisierte On-Premise-Dienste. Über vier Millionen User weltweit, die meisten der deutschen Hochschulen und tausende Unternehmen nutzen PowerFolder. PowerFolder-Nutzer können von überall auf ihre Dateien zugreifen und diese auch gemeinsam bearbeiten und teilen - auch mobil über die PowerFolder-App. Sicherheit hat dabei absolute Priorität: Die Daten werden stets verschlüsselt und konform zur Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) auf ISO-27001-zertifizierten Servern in Deutschland gespeichert. PowerFolder wird vom Bundesministerium für Wirtschaft gefördert und ist Träger des Siegels „IT Security Made in Germany“. PresseKontakt / Agentur:

Matthias Steinwachs

+49 2132 9792298

steinwachs(at)powerfolder.com

www.powerfolder.com

dal33t GmbH / PowerFolder

Rheinpromenade 4a

