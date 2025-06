Startseite Rohstoffe unter dem Eis Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-06-24 15:48. Das Rohstoffpotenzial der Arktis ist groß und das Eis schmilzt. Schifffahrtswege und Bodenschätze sind begehrliche Güter. Noch sind viele Lagerstätten nicht erkundet, der finanzielle Aufwand ist groß. Aber der globale Bedarf an Rohstoffen ist ebenfalls groß und es gibt nicht nur beträchtliche Lagerstätten mit Öl und Gas. Gletscher und Meereis schmelzen dahin und die mögliche Ausbeute von Rohstoffen rückt näher. Dabei gehörten die Rohstoffe den acht Anrainerstaaten: Dänemark (Grönland), Norwegen, Russland, USA, Kanada, Finnland, Island und Schweden. Die drei letztgenannten sind keine direkten Anrainerstaaten, aber sehr nah und daher mit dabei im arktischen Rat. Dieser besteht insgesamt aus 13 Staaten. Den Nordpol beanspruchen Dänemark, Kanada und Russland. Das im arktischen Rat befindliche China möchte "arktische Großmacht" werden. Die Arktis erwärmt sich gerade viermal so schnell als die restliche Welt. Neben Öl und Gas schlummern in der Arktis auch Metalle wie Kupfer, Eisen, Blei oder Zink, sogar Gold, Seltene Erden, Platingruppenmetalle und Edelsteine. Kupfer wird meist in Chile, Peru oder China abgebaut. Langfristig wird allgemein von Kupferknappheit ausgegangen, denn die Energiewende verlangt nach dem rötlichen Metall. Und so wie sich die weltweite Konjunktur erholt, so steigt auch die Kupfernachfrage an. Beim wichtigen Kupferverbraucher China zeigen gerade die jüngsten Konjunkturzahlen robuste Werte. So wuchs die Industrieproduktion im Mai im Vergleich zum Mai im Vorjahr um 5,8 Prozent an. Da viele industrielle Anwendungen Kupfer brauchen, man denke nur an die Elektromobilität, Wind- und Sonnenenergie und die Speicherbatterien, sollten Unternehmen mit Kupfer gut dastehen. Bei Arizona Sonoran Copper oder Meridian Mining setzt man auf Arizona beziehungsweise Brasilien. Da kann die Arktis noch warten. Arizona Sonoran Copper - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/arizona-sonora... - besitzt zwei Projekte, eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung ist in Arbeit. Meridian Mining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/meridian-minin... - kann sich über sehr gute Bohrergebnisse von seinem Cabaçal-Projekt freuen. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Arizona Sonoran Copper Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/arizona-sonoran-copper-co... -) und Meridian Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/meridian-mining-uk-societ... -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Pressekontakt: JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten