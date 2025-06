Startseite Die Geschichte multinationaler Unternehmen in Qingdao Pressetext verfasst von anatoly41 am Di, 2025-06-24 14:18. Metro Group: Ein gutes Geschäftsumfeld und politische Unterstützung sind wichtige Voraussetzungen für unsere Entwicklung in Qingdao Text?Zhou Tao Am 18. Juni fand wie geplant der 6. Qingdao-Gipfel der Führungskräfte multinationaler Unternehmen statt. Der Gipfel verbindet Länder und Zukunft, bringt die Weisheit und Stärke globaler Unternehmen zusammen und schreibt ein neues Kapitel der Win-Win-Zusammenarbeit zwischen multinationalen Unternehmen und China. Um die „Qingdao-Geschichte” des Geschäftsumfelds während des Gipfels besser erzählen zu können, hat Phoenix.com Qingdao speziell das Sonderthema „Qingdao@World Qingdao Stories of Multinational Companies” (Qingdao@World Qingdao-Geschichten multinationaler Unternehmen) geplant. Im Rahmen von Dialogen werden wir neue Geschichten über multinationale Unternehmen erzählen, die sich für Qingdao als Standort entschieden und dort investiert haben, der Welt die gute Nachricht vermitteln, dass Qingdao ein erstklassiges Geschäftsumfeld aufbaut, Kanäle für ausländisches Kapital schaffen, um Qingdao besser kennenzulernen und sich für die Stadt zu entscheiden, und eine Brücke bauen, um das gegenseitige Vertrauen zu stärken. Geschäftsführer der Metro Commercial Group Limited, Tino Zeiske Als eines der ersten Fortune-500-Einzelhandelsunternehmen, das den chinesischen Markt erschlossen hat, präsentierte Tino Zeiske, CEO der Metro Commercial Group Co., Ltd., auf dem Qingdao Summit in Qingdao die Wachstumsgeschichte und Zukunftsvision des Unternehmens. Jeder Qingdao-Gipfel ist eine wichtige Plattform, um Einblicke in Geschäftstrends zu gewinnen und Kooperationsmöglichkeiten auszubauen. Metro hat zum zweiten Mal an dieser Veranstaltung teilgenommen. Laut Tino Zeiske hat dieser Gipfel Metro große Vorteile gebracht: „Durch intensive Gespräche mit Regierungsbehörden und Industriepartnern hat Metro ein klareres Verständnis seiner Entwicklungsstrategie für den chinesischen Markt gewonnen, insbesondere in Shandong und Qingdao. Dies wird dem Unternehmen dabei helfen, seine lokale Geschäftsstruktur zu optimieren.“ Gleichzeitig teilte Tino Zeiske mit uns die Unternehmensgeschichte und Entwicklungsphilosophie der 24-jährigen Beziehung zwischen Metro und Qingdao: Die enge Verbindung zwischen Metro und Qingdao begann bereits um die Jahrhundertwende. Im Jahr 2001 eröffnete Metro sein erstes Einkaufszentrum in der Provinz Shandong in Qingdao. Dieses Einkaufszentrum mit einer Fläche von mehr als 40.000 Quadratmetern erfüllt nicht nur die strategische Mission von Metro, den nordchinesischen Markt zu erschließen, sondern bringt mit seinem internationalen Lebensmittelsicherheitssystem und seinem auf Mitgliedschaft basierenden Geschäftsmodell auch innovative Impulse in die Einzelhandelsbranche von Qingdao ein. Der Grund dafür, dass Metro Qingdao in den letzten 24 Jahren kontinuierlich expandieren und wachsen konnte, liegt in dem hervorragenden Geschäftsumfeld und der proaktiven politischen Unterstützung der Stadt, die als wichtige Grundlagen dienen. Tino Zeiske wies darauf hin, dass die Regierung von Qingdao Metro bei seinem Eintritt in den Markt von Qingdao einerseits bei der Auswahl der Standorte für die Filialen tatkräftig unterstützt und einen reibungslosen Bau und Betrieb der Filialen gewährleistet habe. Andererseits habe die Regierung in der Folgezeit aktiv verschiedene Handels- und Austauschveranstaltungen organisiert, um Metro bei der Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Kunden zu unterstützen und dem Unternehmen zu helfen, sich besser in den Markt von Qingdao zu integrieren. „Die Regierung von Qingdao hat uns auch aktiv bei der Lösung operativer Probleme wie der Optimierung der Lieferkette und der Logistikunterstützung unterstützt, sodass Metro sich schnell an die Gegebenheiten in Qingdao anpassen, sein Geschäft ausbauen und seine Wettbewerbsfähigkeit steigern konnte“, erklärte Tino Zeiske. Derzeit baut Metro seine Präsenz in der Provinz Shandong zunehmend aus. Das Geschäftsnetzwerk umfasst sieben Filialen in sechs Städten, darunter Jinan, Qingdao und Yantai, und bedient einen vielfältigen Kundenstamm aus verschiedenen Branchen wie Bildung, Behörden, Finanzen und Fertigung. Qingdao unternimmt derzeit alle Anstrengungen, um sich zu einer internationalen Konsummetropole zu entwickeln. Als bedeutender Akteur im Einzelhandel hat Metro ebenfalls seine Bereitschaft bekundet, sich aktiv daran zu beteiligen. Tino Zeiske erklärte, dass Metro künftig seine globalen Beschaffungsvorteile nutzen werde, um mehr hochwertige internationale Produkte einzuführen und damit die Auswahl für die Verbraucher in Qingdao zu erweitern. Außerdem werde das Unternehmen die Beschaffung hochwertiger lokaler Produkte erhöhen und diese über seine starken Lieferketten landesweit vermarkten, um so die Entwicklung der Industrie in Qingdao zu fördern. Insbesondere im Bereich der digitalen Transformation werde Metro aktiv integrierte Online-Offline-Geschäftsmodelle erforschen, um das Kundenerlebnis und die Effizienz beim Einkaufen zu verbessern. Metro verpflichtet sich außerdem, seiner sozialen Verantwortung aktiv nachzukommen, sich an gemeinnützigen Aktivitäten zu beteiligen und einen Beitrag zur sozialen Entwicklung von Qingdao zu leisten. „Metro ist sehr daran interessiert, sich am Aufbau Qingdaos als internationale Konsummetropole zu beteiligen und einen Beitrag dazu zu leisten", betonte Tino Zeiske. „Wir werden unsere Geschäftspräsenz in Qingdao weiter ausbauen, unsere Investitionen erhöhen und weitere neue Filialen eröffnen, um der steigenden Nachfrage der Verbraucher gerecht zu werden."