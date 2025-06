Startseite Trotz Hitze: Großer Andrang beim Tag der offenen Tür in Linthe Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-06-24 13:47. Strahlender Sonnenschein, tropische Temperaturen - und dennoch zahlreiche Besucher: Das ADAC Fahrsicherheitszentrum Berlin-Brandenburg blickt auf einen erfolgreichen Tag der offenen Tür zurück. Am 21. Juni 2025 fanden sich viele Interessierte auf dem Gelände in Linthe ein, um unter dem Motto "Fahrsicherheit live erleben" einen informativen und erlebnisreichen Tag zu verbringen. Erlebnis für Groß und Klein

Besonders gut angenommen wurden die kostenfreien Schnuppertrainings für Motorradfahrerinnen und -fahrer sowie die Auffrischungstrainings für Pkw. Für Abkühlung - zumindest gefühlt - sorgten rasante Mitfahrten im schattigen Offroad-Gelände: In robusten Lada Niva konnten sich Besucher über steile Hänge, Schräglagen und sogar kleine Wasserfälle chauffieren lassen. Wer lieber selbst ans Steuer wollte, durfte mit Sicherheitshelm ausgestattet auf einem Quad das Gelände erkunden. Auch die jüngsten Gäste kamen voll auf ihre Kosten: Hüpfburgen, kindgerechtes Simracing und eine kreative Malstation sorgten für Begeisterung bei den Kleinen - während die Erwachsenen spannende Eindrücke aus dem Bereich Verkehrssicherheit sammelten. Großes Interesse - trotz Hitze

"Fahrsicherheit verliert niemals an Relevanz - gerade bei herausfordernden Bedingungen wie heute. Umso schöner, dass so viele trotz der hohen Temperaturen gekommen sind und das vielfältige Angebot genutzt haben", freut sich Stefanie Ruppe vom ADAC Fahrsicherheitszentrum Berlin-Brandenburg. Blick nach vorn: Neues Zentrum in Bärenklau

Neben dem abwechslungsreichen Programm nutzte das Fahrsicherheitszentrum den Tag auch, um auf ein besonderes Zukunftsprojekt aufmerksam zu machen: Anfang kommenden Jahres entsteht ein weiteres Fahrsicherheitszentrum in Bärenklau - ein Ausbau, der die regionale Präsenz des ADAC stärkt und noch mehr Menschen Zugang zu professionellen Trainings ermöglicht. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: ADAC Fahrsicherheitszentrum Berlin Brandenburg GmbH

Frau Manuela Mehnert

Am Kalkberg 6

14822 Linthe

Deutschland fon ..: 030 86 32 99 60

web ..: https://www.fahrsicherheit-bbr.de

email : presse@mehnertparis.com

Anlageninformationen zum ADAC Fahrsicherheitszentrum in Linthe:

Mit einer Fläche von 25 Hektar, 6 Kilometer Streckenlänge, 10 variablen Fahrsicherheitsmodulen und einem 3,5 Hektar großen Off-Road-Gelände zählt das ADAC Fahrsicherheitszentrum in Linthe zu den größten und modernsten Anlagen in Europa. Das Team des ADAC Fahrsicherheitszentrums, direkt an der A 9 gelegen, steht an 365 Tagen für Fahrsicherheitstrainings, qualifizierte Weiterbildungen sowie Firmen-Events zur Verfügung. Bis Anfang 2026 entsteht auf einer Fläche von 4,7 Hektar im Gewerbepark Oberkrämer-Vehlefanz eine zweite hochmoderne Anlage in Brandenburg. Der Neubau bietet drei multifunktionale Module für Motorrad, Pkw- & Kleintransporter-Trainings, eine Rundstrecke sowie einen integrierten Verkehrsübungsplatz für Fahren ohne Führerschein. Mehr Infos unter: www.fahrsicherheit-bbr.de Pressekontakt: mehnert / paris GmbH

