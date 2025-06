Startseite Maklersoftware-Vergleich.com ist online: Neues Vergleichsportal für digitale Lösungen in der Immobilienbranche Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-06-24 13:08. Ab sofort ist ein neues Online-Portal verfügbar, das Immobilienmaklern hilft, die richtige Maklersoftware zu finden. Göttingen, 23. Juni 2025 - Unter https://maklersoftware-vergleich.com/ ist ein neues Vergleichs- und Informationsportal online gegangen, das Immobilienmakler:innen eine herstellerunabhängige Orientierung bei der Auswahl der passenden Maklersoftware bietet. Das Portal richtet sich an Einzelmakler, Maklerbüros sowie Immobilienvertriebe und ist redaktionell geprüft, vollständig kostenfrei und praxisorientiert aufgebaut. Die Digitalisierung verändert den Arbeitsalltag von Immobilienmaklern rasant: Kundendaten verwalten, Exposés erstellen, Objekte veröffentlichen, Anfragen managen, Besichtigungstermine koordinieren, rechtssichere Dokumente generieren - all das lässt sich mit der richtigen Maklersoftware effizient und professionell abbilden. Doch der Markt ist groß, unübersichtlich und schwer vergleichbar. Genau hier setzt Maklersoftware-Vergleich.com an. Das neue Portal bietet eine strukturierte Übersicht über alle gängigen und spezialisierten Softwarelösungen für Immobilienmakler - von klassischen Desktop-Anwendungen bis hin zu modernen Cloud-basierten Plattformen. Neben redaktionellen Testberichten, echten Nutzererfahrungen und Expertenanalysen stehen auch interaktive Vergleichs-Tools zur Verfügung, mit denen Interessierte gezielt nach Funktionen, Preisen, Schnittstellen oder Zielgruppen (z.?B. Wohnimmobilien, Gewerbe, Bauträger) filtern können. "Viele Makler stehen vor der Herausforderung, aus einer Vielzahl an Tools die richtige Lösung für ihre Praxisanforderungen zu finden", sagt Nico Müller, Betreiber der Plattform. "Unser Ziel ist es, Transparenz zu schaffen und die Entscheidung für eine Softwarelösung so einfach, nachvollziehbar und individuell wie möglich zu machen." Zu den bewerteten Funktionen zählen u.?a.: * Objektverwaltung und Exposé-Erstellung

* Automatisierte Veröffentlichung auf Immobilienportalen

* CRM-Funktionen für Kunden- und Leadpflege

* Digitale Vertragsvorbereitung & Dokumentenmanagement

* Schnittstellen zu Portalen, Banken, Energieausweis-Tools, etc. Mobile Nutzung & Cloud-Integration Alle gelisteten Lösungen werden neutral und vergleichbar dargestellt - mit besonderem Fokus auf Benutzerfreundlichkeit, Datenschutz, Integrationen, Supportqualität und Preisstruktur. Ein besonderes Highlight: In Kürze wird ein interaktiver Schnell-Check eingeführt, mit dem Makler anhand weniger Angaben eine maßgeschneiderte Softwareempfehlung erhalten. Ergänzt wird das Angebot durch Fachartikel, Erfahrungsberichte aus der Praxis sowie Marktanalysen und digitale Leitfäden zur Softwareeinführung.

