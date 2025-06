Startseite 25 Jahre TRUST Promotion: Vom ersten Messejob zur bundesweiten Agentur für Eventpersonal Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-06-24 12:48. 25 Jahre TRUST Promotion - von der ersten Hostess zum Full-Service-Partner für Events. Was als Idee begann, ist heute ein bundesweites Netzwerk mit über 24.000 Eventprofis. München, Juni 2025 - Die TRUST Promotion GmbH feiert 25 Jahre Engagement, Verlässlichkeit und Wachstum. Was im Jahr 2000 mit zwei Personen und einer klaren Vision begann, ist heute eine der führenden Personalagenturen für Messen, Events und Promotion in Deutschland - mit über 25 festen Mitarbeitenden in München und Berlin sowie einem Netzwerk von mehr als 24.000 qualifizierten Eventprofis bundesweit. Aus der Praxis entstanden - und dabei geblieben

Gründerin Meike Klaebe-Leuchtner weiß, wovon sie spricht: "Ich habe selbst als Hostess angefangen. Viele Abläufe waren umständlich - für Kund:innen wie auch fürs Personal. Genau das wollten wir besser machen." Dieser Anspruch zieht sich bis heute durch: pragmatisch, verbindlich, lösungsorientiert. An ihrer Seite steht seit 2005 Maik Schrader, der dieses Jahr sein 20. Firmenjubiläum feiert. Als Geschäftsführer ist er für Qualität und operative Exzellenz verantwortlich. "Zuverlässigkeit und Qualität sind für uns keine Schlagworte - sondern Teil unseres Tagesgeschäfts. Unser eigenes QM-Team sorgt dafür, dass das auch so bleibt." Was Kunden sagen:

"Für unsere Promotionsaktionen war TRUST Promotion eine super Wahl. Immer zu 100 % erreichbar, schnelle Problemlösungen und sehr zuverlässig - auch bei Last-Minute-Buchungen."

- Westwing Group Das Leistungsspektrum auf einen Blick: Personal deutschlandweit: Hostessen & Hosts, Servicekräfte, Promoter:innen, Helping Hands, Auf- & Abbauteams, Produktions- und Lagerhelfer:innen Einsatzbereiche: Messen, Kongresse, Sport- & Kulturveranstaltungen, Roadshows, Retail-Promotions, Festivals, Firmenfeiern, Branchenevents, Catering, Produktion Qualitätssicherung: Strukturierte Onboardings, Schulungen, systematisches Feedback Recht & Compliance: Einsatz nach AGG-Standards, unbefristete Arbeitnehmerüberlassung (§ 1 AÜG) Zukunft im Blick

Im Jubiläumsjahr arbeitet TRUST Promotion an der Weiterentwicklung seines digitalen Buchungssystems. Ziel: Noch schlankere Abläufe, mehr Transparenz und bessere Planbarkeit - für AuftraggeberInnen wie Personal. Der Go-live ist für 2026 geplant. Über TRUST Promotion

TRUST Promotion ist eine inhabergeführte Agentur für Messe-, Event- und Promotionpersonal mit Sitz in München und einer Niederlassung in Berlin. Seit 25 Jahren bringt TRUST Promotion qualifizierte Hostessen, Servicekräfte und Logistikteams mit Unternehmen und Agenturen zusammen - bundesweit, zuverlässig und gesetzeskonform. Vertrauen, Verbindlichkeit und Fairness sind die Basis der Zusammenarbeit. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: TRUST Promotion GmbH

Carolin Leuchtner

Schleißheimer Straße 156

80797 München

Deutschland fon ..: 01727442279

web ..: http://www.trustpromotion.de

email : carolin.leuchtner@trustpromotion.de TRUST Promotion - Personalagentur für Messen, Events und Promotions TRUST Promotion ist eine inhabergeführte Agentur mit Sitz in München und einer Niederlassung in Berlin. Seit 25 Jahren vermittelt TRUST qualifiziertes Personal für Veranstaltungen jeder Größenordnung - von Hostessen und Servicekräften über Promoter:innen bis hin zu Auf- und Abbauteams. Kunden profitieren von einem deutschlandweiten Netzwerk mit über 24.000 Eventprofis, hoher Besetzungsqualität und verlässlicher Abwicklung - auch kurzfristig. Die Agentur arbeitet nach den Standards des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und verfügt über eine unbefristete Arbeitnehmerüberlassung. Vertrauen, Verbindlichkeit und Effizienz prägen die Zusammenarbeit mit Unternehmen, Agenturen und Veranstaltern im gesamten Bundesgebiet. "Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden." Pressekontakt: TRUST Promotion GmbH

Carolin Leuchtner

Schleißheimer Straße 156

80797 München fon ..: 01727442279

web ..: http://www.trustpromotion.de

email : carolin.leuchtner@trustpromotion.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten