Neuer Onlineshop: WIKUS baut Vertrieb von Sägebändern für Holz weiter aus Pressetext verfasst von PSMW_Frankfurt am Di, 2025-06-24 12:29. Seit vergangenem Jahr bietet Europas größter Sägebandhersteller WIKUS mit GENERO® erstmals ein Sägeband speziell für das Sägen von Holz und insbesondere Stammholz an.

Um sowohl professionellen Anwendern als auch Holzverarbeitern im Do it yourself (DIY)-Bereich künftig einen noch schnelleren Bestellprozess zu ermöglichen, hat WIKUS nun unter https://shop.wikus.com einen Onlineshop rund um das Sägen von Holz eröffnet. Spangenberg, 24. Juni 2025: Seit etwa einem Jahr bietet WIKUS neben seinen Sägebändern für Metall auch das Präzisions-Bimetall-Sägeband GENERO® für das Bearbeiten von Holz an. In der internationalen Holz- und Forstwirtschaft hat dieses Produkt bereits große Resonanz gefunden: Ob beim Zuschnitt von Stammholz zu Balken und Brettern in heimischen Wäldern oder beim Sägen im kanadischen Winter – der Allrounder hat sich als effizientes und langlebiges Sägeband bewährt, das auch unter schwierigen Bedingungen hervorragende Schnittergebnisse erzielt. Um Holzverarbeitern einen schnellen Zugang zum passenden Holzsägeband zu ermöglichen, hat WIKUS das Serviceangebot jetzt um einen Onlineshop erweitert. „WIKUS blickt auf eine über 65-jährige Geschichte zurück. Zum Unternehmenserfolg zählte es auch immer, neue Märkte zu erschließen und offen für neue Vertriebswege zu sein. Mit GENERO® stellen wir unser Know-how aus der Metallzerspanung auch holzverarbeitenden Betrieben zur Verfügung und bieten ihnen damit eine Sägebandtechnologie an, die qualitativ höchste Ansprüche erfüllt. Dank des neuen Onlineshops sind unsere Holzsägebänder jetzt rund um die Uhr verfügbar", erklärt Sven Koepchen, Vorsitzender der Geschäftsführung. WIKUS-Onlineshop für die Holz- und Forstwirtschaft Der neue Onlineshop bietet zusätzlich zu GENERO® weitere Sägebänder für die professionelle Holzbearbeitung und Heimwerker an. So ist ein umfangreiches Sortiment an Bimetall-Sägebändern für mobile und stationäre Sägewerke, das Sägen von Brennholz sowie für den Einsatz in Tischler- und Zimmereien und für Hobbyhandwerker erhältlich. Die Besucher des Shops haben die Möglichkeit, die Sägebänder nach dem eingesetzten Maschinentyp auszuwählen oder individuell nach den gewünschten Abmessungen zu konfigurieren. Abgerundet wird das Angebot durch entsprechendes Zubehör. Eine Erweiterung der Produktpalette ist bereits geplant.