Startseite Marioff ist Vorreiter bei IoT-Innovationen im Wassernebel-Brandschutz Pressetext verfasst von INS am Di, 2025-06-24 12:04. /INS [Helsinki, Finland] – Marioff, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Wassernebel-Brandschutz, ist besonders stolz darauf, als eines der ersten Unternehmen im Bereich Brandschutz eine einzigartige „Internet-of-Things“-Lösung (IoT) für Hochdruck-Wassernebelsysteme einzuführen. Diese neue Technologie gewährleistet eine Echtzeitüberwachung, intelligente Warnmeldungen und eine Zentralsteuerung und schafft damit neue Sicherheitsstandards, eine höhere Betriebseffizienz und mehr Sicherheit. Die Zukunft des Brandschutzes fördern Als ein Unternehmen, welches komplette Brandschutzsysteme konzipiert, hat Marioff die HI-FOG®-Lösung seit über drei Jahrzehnten verbessert. Die neue IoT-Lösung baut auf diesem Fundament auf und lässt sich problemlos in bereits vorhandene HI-FOG-Systeme integrieren, um eine kontinuierliche Überwachung, Echtzeit-Warnmeldungen und ein intelligenteres Systemmanagement zu gewährleisten. Wir sind besonders stolz darauf, diese neue Dimension der Brandschutztechnologie zu erobern. Da wir die Entwicklung von Hochdruck-Wassernebelsystemen maßgeblich mitgestaltet haben, ist niemand besser als Marioff dazu aufgestellt, deren Weiterentwicklung in die IoT-Ära durchzuführen. Wir sind mit dieser Technologie vertraut; wir haben sie bereits von Anfang an entwickelt - und jetzt stellen wir sie vollständig online. „Unsere IoT-Lösung ist ein entscheidender Meilenstein im Bereich des Brandschutzes“, sagt Juha Ilvonen, CEO von Marioff. „Sie trägt dazu bei, dass die Systeme ständig überprüft und einsatzbereit sind - zum Schutz von Menschen, Eigentum und zur Gewährleistung der Geschäftskontinuität.“ Vernetzt, gut informiert und immer einsatzbereit Das neue System bietet den Anwendern einen Fernzugriff und eine Zentralsteuerung an verschiedenen Standorten

„ Dank dieser Technologie erhalten die Kunden einen optimalen Überblick über ihr HI-FOG-System - egal, wo sich diese gerade aufhalten“, sagt Samuli Bäck, Manager, Connected Services. „Das ermöglicht schnellere Entscheidungsprozesse, eine proaktive Wartung und letztlich eine sicherere Betriebsumgebung.“ Hauptfunktionen: Echtzeitüberwachung –Ständige Überwachung von Systemstatus und -leistung

Automatisierte Alarmmeldungen – Sofortige Meldungen über Vorfälle, Problemfälle oder Wartungsarbeiten

Zentrale Verwaltung –Anzeige und Verwaltung multipler Systeme über eine Schnittstelle

Dateneinsichten –Leistungsanalysen zur Unterstützung der prognostischen Wartung Ingenieurtechnische Sicherheit im Vordergrund Mit dieser Neuentwicklung setzt Marioff einen neuen Standard im Bereich der Brandschutztechnik. Mit der steigenden Nachfrage nach vernetzten, intelligenten Sicherheitssystemen engagieren wir uns weiterhin für Ingenieurlösungen, die das Wichtigste schützen. Zunächst wird die Technologie nur ausgewählten Pilotanwendern zur Verfügung stehen, bevor die Plattform einer breiteren Anwendergruppe angeboten wird.

Mehr Informationen über unser IoT-fähiges HI-FOG-System erhalten Sie unter www.marioff.com/smart. Weitere Informationen: Jasmin Rauha

Marketing Lead

Marioff Corporation Oy

+ 35850 596 2503

jasmin.rauha@marioff.com

www.marioff.com Über Marioff Bereits seit 1985 sichert Marioff mit seiner revolutionären Wassernebel-Brandbekämpfungs-Technologie das, was am wichtigsten ist. Unser HI-FOG®-System schützt alles, vom Seefahrerleben über Hotelgäste bis hin zu Kulturdenkmälern und Rechenzentren rund um die Welt. Als weltweiter Marktführer im Bereich Wassernebel stellen wir mehr als nur ein Brandschutzsystem bereit - wir bieten komplette Rundumlösungen mit Expertenunterstützung von der Konzeption bis zur Auslieferung und fortlaufendem Lebenszyklussupport. Über INS Komplettes Benutzerprofil betrachten