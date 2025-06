Roman Luginger, neuer Küchenchef im 5 Sterne-SPA-HOTEL Jagdhof

Der österreichische Biobauer, Metzger und Koch, der bei europäischen Spitzenköchen wie Gordon Ramsay und im Hanger7 arbeitete, verwirklicht jetzt seinen kulinarischen Traum im Stubaital in Österreich

Das 5-Sterne SPA-Hotel Jagdhof in Neustift im Stubaital in Österreich punktet mit neuem Küchenchef: Der von einem Biobauernhof in Anthering stammende Spitzenkoch Roman Luginger übernimmt die kulinarische Leitung des mehrfach ausgezeichneten Relais & Châteaux Hotels mit der mit vier Hauben und einem Michelin Stern gekrönten Hubertusstube, dem Hotelrestaurant, der Fonduegondel sowie der gesunden jSPA-Cuisine.

Der erst 32-jährige Luginger vereint, was den Jagdhof auszeichnet: tiefe alpine Verwurzelung, handwerkliche Exzellenz und ein feines Gespür für zeitgemäße Kulinarik. Die Hubertusstube unter seiner Leitung steht für kreative Gourmetküche mit alpinem Charakter, regionaler Handschrift und künstlerischem Feinsinn. Zum Einsatz kommen ausschließlich hochwertige Zutaten aus Tirol - etwa Wild aus dem hoteleigenen Jagdrevier, der Stubaier "Kwell-Saibling" oder sorgfältig ausgewählte Produkte heimischer Bauern.

Sein Handwerk lernte Luginger im 5 Sterne Hotel Goldener Hirsch in Salzburg, und bei der Traditions Metzgerei Ablinger von 1931, wo er eine Metzgerlehre absolvierte. Es folgten Ausbildungen zum Metzgermeister und Küchenmeister sowie Stationen bei den angesagtesten Spitzenküchen Europas - darunter das mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnete Restaurant Gordon Ramsay in London. Im Salzburger Hangar-7 verfeinerte er sein Können weiter und entwickelte seinen unverkennbaren Stil.

Neben seiner kulinarischen Expertise bringt Roman Luginger eine besondere Leidenschaft für Gestaltung mit - etwa durch seine Arbeit mit Keramik, die sich auch in der Präsentation seiner Gerichte widerspiegelt. Mit dieser Kombination aus Herkunft, Erfahrung und Hingabe prägt er ab sofort die kulinarische Identität des Jagdhofs.

Haubengekrönte Hubertusstube

Neben dem Hotelrestaurant lockt die mit vier Hauben (17 Punkte) von Gault Millau und einem Michelin Stern ausgezeichnete "Hubertusstube", in der ein fünf-, sechs- oder siebengängiges Menü angeboten wird. Es bietet eine reizvolle Kombination aus kulinarischen Schätzen der Region, aus Österreich und der Welt. Die gemütliche Lounge-Bar mit offenem Kamin für den Aperitif vor dem Essen oder den Cocktail danach bietet jeden Abend Live-Musik.

Restaurants

In der Jagdhof-Gourmetküche werden kulinarische Gaumenfreuden mit überwiegend regionalen und heimischen Produkten kredenzt. Schon auf dem opulenten Frühstücksbuffet locken Milchprodukte vom Bauernhof nebenan, saisonale Früchte, selbstgerührte Joghurts, hausgemachte Marmeladen, Getreide aus heimischen Kornmühlen, Gebäck aus der hauseigenen Konditorei oder à-la-Minute zubereitete Eierspeisen. Jeden Abend bietet das Hotelrestaurant in sechs verschiedenen Stuben eine Auswahl verschiedener 6-Gang-Menüs im Rahmen der Halbpension. Das Wildbret kommt ausschließlich aus dem eigenen Jagdrevier und weitere Fleischprodukte von der Metzgerei Walter Stern sowie von Bauern aus der Region. Gemütliche holzvertäfelte Stuben mit kuscheliger Atmosphäre bieten ein passendes Ambiente; an schönen Tagen wird auch auf der Sonnenterrasse mit herrlichem Blick auf das Bergpanorama serviert. Alternativ zum 6-Gang-Menü werden regelmäßig Themen-Buffet Abende angeboten. Gesunde Genussmomente bietet als Alternative die jBALANCE Küche des Jagdhofs nach Wunsch Low Carb, vegan oder vegetarisch. Mit der gesunden Wellnessküche bietet das Küchenteam einzigartige kulinarische Genüsse, die ganz nebenbei die Vitalität steigern und einen gesunden Lebensstil fördern. Im Fokus stehen naturbelassene, saisonale, regionale Produkte von heimischen Lieferanten.

Fondue-Gondel

Ein einzigartiges Ambiente für ein Dinner zu zweit oder einen geselligen Abend mit Freunden bietet die Fondue-Gondel auf der Panoramaterrasse des Hotels. Mit spektakulärem Blick auf das umliegende Gletscherpanorama werden in diesem wohl kleinsten Gourmet-Restaurant Tirols, einer ehemaligen Skigondel aus Fichtenaltholz, die von einer lokalen Tischlerei in über 120 Arbeitsstunden zu einer Mini Tiroler Stube umgebaut worden ist, Fleisch-, Käse- und Schokoladen-Fondues serviert.

Highlight Weinkeller

Ein Highlight ist der hauseigene Weinkeller: Von rund 1.100 Positionen lagern ca. 20.000 Weinflaschen in dem spektakulären Keller, der zu den besten Europas zählt. Darunter sind erlesene Raritäten aus dem Bordeaux und dem Burgund sowie umfangreiche Sammlungen von Romanée-Conti- und Château Mouton-Rothschild-Weinen, zwei der renommiertesten Weingüter der Welt. Der Weinkeller ist ausgestattet mit heute raren Ziegeln der K&K-Zeit sowie handbemalten Kacheln und Keramikfliesen aus der Mouton-Rothschild-Dynastie und kann für Feiern oder Degustationsabende in kleiner Runde gebucht werden. Die Weinkarte des Jagdhofs wurde vom Falstaff-Guide 2024 mit der maximalen Punktzahl von 20 ausgezeichnet. Das britische Magazin "The World of Fine Wine" vergab ebenfalls die Höchstnote, mit drei Sternen.

