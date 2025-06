Startseite CCM GmbH präsentiert neues X-Stain Pad: Hochwirksamer Reinigungsschwamm mit innovativer Mikrofasertechnologie Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-06-24 09:23. Innovative Reinigungslösung für anspruchsvolle Oberflächen Overath, 24. Juni 2025 - Die CCM GmbH, Spezialist für Flüssigglas-Technologie und innovative Oberflächenlösungen, stellt mit dem neuen CCM® X-Stain Pad eine revolutionäre Reinigungsinnovation für den professionellen Einsatz vor. Das Produkt wurde speziell für die effektive Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen auf empfindlichen und versiegelten Oberflächen entwickelt - ganz ohne aggressive Chemikalien. Effiziente Reinigung - schonend zur Oberfläche Das CCM® X-Stain Pad kombiniert modernste Mikrofasertechnologie mit einer leistungsstarken Polymerstruktur, die selbst tiefsitzende Flecken, Beläge und Rückstände zuverlässig entfernt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Schwämmen reinigt das X-Stain Pad mechanisch-effektiv, ohne die Oberfläche anzugreifen - ideal für hochwertige Versiegelungen und Beschichtungen. "Unsere Kunden aus Industrie, Gebäudereinigung und dem Handwerk haben einen hohen Anspruch an Reinigungslösungen - Effizienz ohne Kompromisse. Genau das erfüllt das X-Stain Pad", erklärt Bernd Zimmermann, Geschäftsführer der CCM GmbH. "Es schließt die Lücke zwischen abrasiver Reinigung und Oberflächenschutz." Nachhaltig, wirtschaftlich, vielseitig einsetzbar Das neue Pad ist wiederverwendbar, chemiefrei und reduziert den Bedarf an Reinigungsmitteln deutlich - ein Vorteil in puncto Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit. Es eignet sich für den Einsatz auf Glas, Keramik, Kunststoff, Metall, lackierten Flächen und insbesondere für mit Flüssigglas versiegelte Oberflächen. Ausführliche Produktinformationen finden Sie unter:

www.ccm-liquid-glass.com/de/produkte/weitere-produkte/ccm-x-stain-pad Über die CCM GmbH Die CCM GmbH mit Sitz in Overath ist ein international tätiger Anbieter von innovativen Beschichtungslösungen auf Basis der Flüssigglas-Technologie. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt Versiegelungen, Reinigungsprodukte und Speziallösungen für professionelle Anwender in über 80 Ländern. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: CCM GmbH

Pressekontakt: CCM GmbH
Herr Bernd Zimmermann
Diepenbroich 8
51491 Overath
fon ..: 02206/938590-10
email : Zimmermann@ccm-international.eu

